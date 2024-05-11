新營太子宮女會計被控作假帳 30年侵占2900多萬香油錢

新營太子宮把帳冊交給會計師查核，發現曾女在近30年任職期間涉利用職務之便做假帳，侵占2900多萬元捐款與香油錢，台南地院判她應返還該筆鉅款。圖／本報資料照

台南新營太子宮雇用曾姓女秘書兼會計，2017年11月退休後，廟方把帳冊交給會計師查核，發現她在近30年任職期間涉利用職務之便做假帳，侵占2900多萬元捐款與香油錢，台南地院判她應返還該筆鉅款。曾女喊冤說，沒有侵占廟方財產。全案仍可上訴。

新營太子宮指出，曾女負責財務帳冊登記與會計傳票製作，廟方所有現金收入都統一交給她點收保管與登載帳冊，多年來都由她掌管廟方會計事務，直到她退休後，廟方委由會計師事務所查核帳冊，才發現她利用職務之便侵占廟款。

廟方指曾女在現金簿餘額欄故意登載不實，從2007年到2016年短少登載的金額累計達3041萬多元，認曾女侵吞鉅款，使新營太子宮蒙受重大損失，要向她討回這筆鉅款。

然而，台南地院審理時，曾女否認經手太子宮的現金財產，沒有侵占廟方財產。她說，廟方帳戶結餘都有監察委員審核把關，歷年來都未提出疑問，何以在她離職1年多後才稱廟方財產遭她侵占。她質疑這件事是廟方前法定代理人與她，為了太北里里長選舉競爭所用的伎倆，並非事實。

據會計師事務所查核報告，廟方從2007年到2016年的會計帳是手工帳本，抽查發現餘額加總有誤，並以電腦會計系統逐筆重新計算，加總到2016年底的總結餘款是7690萬多元，但2016年底的銀行對帳存款只有4701萬多元，短少2989萬多元。

同時，法官傳訊廟方多位工作人員作證，均稱收到的香油錢都交給曾女，證人之間證述互相符合。

台南地院認定，曾女為太子宮保管現金收入之便，在製作帳冊時短少登載現金簿的餘額，將短少的差額2989萬多元侵吞入己，因而判她要給付這筆差額鉅款還給太子宮。