沒人肇逃還起訴 誇張前檢座送懲戒

圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影 桃園地檢署前黃姓檢察偵辦車禍案件，漏未注意警方移送書，誤將被告依肇事逃逸罪起訴，公訴檢察官發現後發現犯罪嫌疑不足撤回起訴，黃被移送檢察官評鑑委員評鑑；檢評會調查認為，黃濫行起訴違失情節重大，有懲戒必要，報法務部移送懲戒法院職務法庭。

據了解，二○二一年間，黃負責偵辦一起過失傷害交通事故案件，因被告傳喚未到先行通緝，後來被緝獲，黃在偵查時，未發現警方移送書的事實，且案卷事證也顯示被告在車禍發生時，並沒有肇事逃逸，卻將被告以肇逃罪起訴。

案子移審法院之後，公訴檢察官蒞庭前閱卷發現，黃的起訴書記載犯罪事實有誤，屬於應不起訴案件，因此依據刑事訴訟法撤回起訴，桃園地檢署糾錯行政調查，決定將黃移請個案評鑑。

檢評會調查，肇逃案的告訴人、被告到庭時，均否認有肇逃事實，但黃卻於起訴書證據清單及待證事實欄位中，記載「被告沒有留在現場」，顯然與事實不符，仍直接依肇事逃逸罪起訴被告。

檢評會調查時，黃向檢評委員坦承自己有錯，也對當事人致歉，但檢評委員還是認為黃有議處必要。

檢評會決議書說，檢察官辦理刑事案件，應致力真實發現，兼顧被告、被害人及訴訟關係人的權益，黃身為檢察官，也是公益代表人，辦案違失情節重大，應有懲戒的必要，決定報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。