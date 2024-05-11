聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒人肇逃還起訴 誇張前檢座送懲戒

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影
圖為檢察官評鑑委員會。記者王聖藜／攝影
桃園地檢署前黃姓檢察偵辦車禍案件，漏未注意警方移送書，誤將被告依肇事逃逸罪起訴，公訴檢察官發現後發現犯罪嫌疑不足撤回起訴，黃被移送檢察官評鑑委員評鑑；檢評會調查認為，黃濫行起訴違失情節重大，有懲戒必要，報法務部移送懲戒法院職務法庭。

據了解，二○二一年間，黃負責偵辦一起過失傷害交通事故案件，因被告傳喚未到先行通緝，後來被緝獲，黃在偵查時，未發現警方移送書的事實，且案卷事證也顯示被告在車禍發生時，並沒有肇事逃逸，卻將被告以肇逃罪起訴。

案子移審法院之後，公訴檢察官蒞庭前閱卷發現，黃的起訴書記載犯罪事實有誤，屬於應不起訴案件，因此依據刑事訴訟法撤回起訴，桃園地檢署糾錯行政調查，決定將黃移請個案評鑑。

檢評會調查，肇逃案的告訴人、被告到庭時，均否認有肇逃事實，但黃卻於起訴書證據清單及待證事實欄位中，記載「被告沒有留在現場」，顯然與事實不符，仍直接依肇事逃逸罪起訴被告。

檢評會調查時，黃向檢評委員坦承自己有錯，也對當事人致歉，但檢評委員還是認為黃有議處必要。

檢評會決議書說，檢察官辦理刑事案件，應致力真實發現，兼顧被告、被害人及訴訟關係人的權益，黃身為檢察官，也是公益代表人，辦案違失情節重大，應有懲戒的必要，決定報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

桃園 檢察官 肇逃

延伸閱讀

影／旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警：鎖定嫌犯

少見！桃檢前檢察官起訴錯誤 檢評會認違失重大移職務法庭

影／出入開豪車 新北警逮「美魔女藥頭」 搜出整塊雙獅地球標海洛因磚

嘉市婦人剛下車遭撞拋飛不治 肇逃男12萬元交保

相關新聞

吹風機燙流膿、打斷骨！狠母虐死1歲女辯「為孩子好」判11年半定獻

廖姓女子因1歲10個月大女兒不吃飯、愛吃零食，拿吹風機燙傷女兒頭皮致流膿，毆打女兒到四肢瘀青、骨折，又因女兒不配合換尿布...

45元就能網購名畫圖檔？「故宮駭客入侵案」竟是烏龍一場　

故宮博物院日前遭爆40萬張「清明上河圖」數位圖檔外洩，10元人民幣即可網購得到，士林地檢偵辦後發現全案是故宮鬧烏龍，承辦...

沒人肇逃還起訴 誇張前檢座送懲戒

桃園地檢署前黃姓檢察偵辦車禍案件，漏未注意警方移送書，誤將被告依肇事逃逸罪起訴，公訴檢察官發現後發現犯罪嫌疑不足撤回起訴...

警涉查個資供賭場討債 收押禁見

新北市警局海山分局六名派出所員警，涉包庇地下麻將賭場，替業者通風報信，或違法擅查民眾個資，調查局搜索約談六名員警到案，檢...

查稅名檢涉襲胸臀 自招「奴才知錯」

曾參與偵辦頂新製油案偵查的彰化地檢署前檢察官施教文，是檢察界公認的查稅高手，卻被檢舉利用公務觸碰女同事胸部等不當情事，遭...

88會館郭哲敏高額具保遭撤銷 12日起延押2月

88會館負責人郭哲敏與張旭昇涉地下匯兌案，新北地院原裁定高額具保，高院發回更裁。檢方要求續押，新北地院今天表示，2人自5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。