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88會館郭哲敏高額具保遭撤銷 12日起延押2月

中央社／ 新北10日電

88會館負責人郭哲敏與張旭昇涉地下匯兌案，新北地院原裁定高額具保，高院發回更裁。檢方要求續押，新北地院今天表示，2人自5月12日起延長羈押2月，駁回被告具保停押聲請。

新北地院今天表示，被告郭哲敏、張旭昇2人，因違反銀行法等案件，前經地院裁定具保停止羈押。後因檢察官提起抗告，經台灣高等法院撤銷發回，地院裁定2人均自5月12日起，延長羈押2月，並均禁止接見、通信。

法院說，2名被告具保停止羈押之聲請，均駁回。

法院說，羈押禁見理由是，經訊問被告、及聽取檢察官、2被告辯護人之意見，並審酌卷內相關事證後，認為2人違反銀行法之非法經營國內外匯兌業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞。

引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館」負責人郭哲敏，涉經營線上博弈網站及地下通匯；他與被告張旭昇聲請具保停止羈押；新北地院2月21日原裁定2人，均自2月29日起延長羈押2月；羈押至4月28日才屆滿。

後因延押期限將屆，且2人再度聲請停押，地院4月23日裁定郭哲敏以新台幣5000萬元具保停止羈押，並以電子腳環監控8個月。張旭昇以30萬元交保；2人都被限制出境、出海、住居、禁止騷擾證人及同案被告等。

高院6日撤銷原裁定，新北地院7日開羈押庭，檢方不援用原提高具保金額的抗告主張，仍以郭哲敏、張旭昇有財力足以逃亡為由，主張唯有羈押禁見才能繼續審理。

郭哲敏在羈押庭主張，是持柬埔寨護照入境泰國，然他遭泰國警方逮捕時，仍向泰國警方表示願遣返台灣受審，足見他其無規避受審、逃亡之意；且柬埔寨護照已經被調查局沒入。

高院撤銷原高額具保停押裁定後，原2月29日延長羈押2月的裁定應繼續執行至4月28日；地院4月23日同意具保停押，還有5天須續羈押禁見。郭、張2人於7日羈押庭後，被法警押回台北看守所，需羈押至5月11日。

合議庭8日裁定，2人自5月12日起延長羈押2月，駁回被告聲請具保停押聲請。

新北 泰國 郭哲敏

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5千萬元交保撤銷 88會館郭哲敏、張旭昇重新羈押禁見

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