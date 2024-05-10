海山分局6警偷查民眾個資 淪賭場討債幫凶

新北市警局海山分局6名派出所員警，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信，或違法擅查民眾個資，經檢調發動搜索，約談涉案6警、賭場業者、員工及相關證人，訊後依涉犯刑法賭博、洩密及違反貪汙治罪條例、個資法等罪嫌，將巡佐陳信榮及賭場業者陳宥銓依重罪及串、滅證之虞聲押，新北地方法院稍早已裁定羈押禁見。

新北地願表示，經訊問並參酌檢察官所提出相關事證後，認被告陳信榮、陳宥銓分別涉犯貪汙治罪條例第違背職務行、收賄罪，犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，且禁止接見通信。

檢調查出，涉案巡佐陳信榮與另名員警林益民，經常共同出沒在業者陳宥銓位於新北板橋、三重、新店一帶的地下麻將賭場，還不時上桌玩兩把。陳、林2警還會違法利用警用系統，偷查民眾個資，供陳宥銓及其呂姓員工追討賭債之用，執法警察竟淪為賭場討債幫凶。

林員經檢察官複訊，諭知以15萬元交保，陳宥銓賭場呂姓和湯姓員工各以50萬、5萬元交保。其餘4位張姓、莊姓、許姓和蕭姓員警，也涉嫌擅自以警用系統偷查民眾個資，檢察官諭知張、莊2員各以3萬元交保，許、蕭暫時請回。