快訊

文湖線軌道冒煙卡住！站務人員緊急疏散乘客 北捷揭異常原因

陸電商賣名畫檔案！「故宮駭客入侵案」調查結果出爐 竟是故宮自己人出包

把握周六好天氣！母親節鋒面接近「愈晚降雨機率愈高」北部轉涼時間曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海山分局6警偷查民眾個資 淪賭場討債幫凶

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市警局海山分局6名派出所員警，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信，或違法擅查民眾個資，經檢調發動搜索，約談涉案6警、賭場業者、員工及相關證人，訊後依涉犯刑法賭博、洩密及違反貪汙治罪條例、個資法等罪嫌，將巡佐陳信榮及賭場業者陳宥銓依重罪及串、滅證之虞聲押，新北地方法院稍早已裁定羈押禁見。

新北地願表示，經訊問並參酌檢察官所提出相關事證後，認被告陳信榮、陳宥銓分別涉犯貪汙治罪條例第違背職務行、收賄罪，犯罪嫌疑重大，並有勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，且禁止接見通信。

檢調查出，涉案巡佐陳信榮與另名員警林益民，經常共同出沒在業者陳宥銓位於新北板橋、三重、新店一帶的地下麻將賭場，還不時上桌玩兩把。陳、林2警還會違法利用警用系統，偷查民眾個資，供陳宥銓及其呂姓員工追討賭債之用，執法警察竟淪為賭場討債幫凶。

林員經檢察官複訊，諭知以15萬元交保，陳宥銓賭場呂姓和湯姓員工各以50萬、5萬元交保。其餘4位張姓、莊姓、許姓和蕭姓員警，也涉嫌擅自以警用系統偷查民眾個資，檢察官諭知張、莊2員各以3萬元交保，許、蕭暫時請回。

據了解，4警初步供稱，是在不知情下被陳、林2員利用，以自己警用系統帳號、密碼登入協助查詢民眾個資，檢調初步查無4人收賄相關事證，將持續深入釐清4警擅查個資的用途和動機。

新北市警局海山分局巡佐陳信榮，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信、擅查民眾個資幫助討賭債，遭新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市警局海山分局巡佐陳信榮，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信、擅查民眾個資幫助討賭債，遭新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影

個資 討債 警察 賭場

延伸閱讀

2警包庇麻將賭場加洩密！海山警分局：從嚴議處並追究考監責任

疑包庇賭場、擅查個資還上桌玩兩把！新北海山分局1巡佐1業者聲押禁見

影／吆喝聲擾人鄰居檢舉...警蒐證破四色牌賭場 逮12人送辦

竹東警員濫用職權盜個資 還交給幫派集團非法利用

相關新聞

財力豐厚！3大王牌律師護航吸金女董座 在雄院踢到鐵板

藍海集團董事長李陳妙音涉犯吸金5億3400萬元的酒店投資案，2019年下旬偕夫婿潛逃滯留泰國4年半，昨天下午被引渡回台；...

45元就能網購名畫圖檔？「故宮駭客入侵案」竟是烏龍一場　

故宮博物院日前遭爆40萬張「清明上河圖」數位圖檔外洩，10元人民幣即可網購得到，士林地檢偵辦後發現全案是故宮鬧烏龍，承辦...

法務部修訂「打詐4法」 科技偵查GPS、M化車入法懲詐

法務部配合研擬「詐欺犯罪危害防制條例」、「科技偵查及保障法」、「通訊保障及監察法」、「洗錢防制法」打詐四法，昨日修正草案...

吹風機燙流膿、打斷骨！狠母虐死1歲女辯「為孩子好」判11年半定獻

廖姓女子因1歲10個月大女兒不吃飯、愛吃零食，拿吹風機燙傷女兒頭皮致流膿，毆打女兒到四肢瘀青、骨折，又因女兒不配合換尿布...

海山分局6警偷查民眾個資 淪賭場討債幫凶

新北市警局海山分局6名派出所員警，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信，或違法擅查民眾個資，經檢調發動搜索，約談涉案6警...

海山巡佐涉包庇麻將賭場加洩密 法院今裁押 海山警分局：記兩過免職

新北市警局海山警分局江翠派出所巡佐陳信榮涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信或違法擅查民眾個資，檢調7日深夜兵分多路搜索...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。