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台商涉引介退役軍官發展共諜組織 3人羈押禁見

中央社／ 高雄10日電

溫姓台商疑遭中共情治單位吸收，引介朱姓、江姓退役軍官與對岸國安單位人員見面，並返台發展組織。溫男等3人今天遭高雄高分檢依違反國安法等罪聲押，法官下午裁定羈押禁見。

台灣高等法院高雄分院以涉案溫男及朱姓、江姓退役軍官有逃亡、串證之虞，且違反國安法等罪嫌疑重大等理由，裁定羈押禁見。

檢調調查，時常往返中國經商的溫姓男子因接觸對岸情治單位人員，疑似被吸收後接受指示，返台拉攏現役、退役軍官發展組織。他先是認識朱姓退役軍官後，再透過朱男牽線認識江姓退役軍官。

溫男與2人熟識後，隨即引介2人到中國與對岸國安單位人員見面，更疑似已談好同意返台協助中共在台吸收成員發展組織。

檢調蒐證完畢後，昨天前往溫男住處等地搜索，並帶回涉案3人釐清案情，但初步了解3人否認犯行。檢方漏夜複訊後，依3人涉違反國安法等罪情節重大，且有逃亡、串證之虞，上午向高雄高分院聲請羈押禁見。

中共 共諜 台商 國安法 國軍

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