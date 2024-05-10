「台灣是詐騙天堂」熱議！靠北police網友：我們有足夠的人手嗎？

李姓女網友隔海控訴「台灣就是一個詐騙天堂」，遭網友質疑真實性。「靠北police」臉書粉專分享該則描述Line詐騙群組惡行的文章，留言區有人指「認知作戰，帶風向罵政府的假文章」，一名網友回覆表示，「是真的喔，我這單位在辦的」。

旅居英國的李姓女網友在臉書求援，指她在台灣的76歲老父親被Line股票操盤群組詐騙3000萬元老房子，「台灣就是一個詐騙天堂」，引起討論。

「靠北police」有網友分享該篇文章表示，在新聞媒體充斥著打詐專法通過，「還有我們那個友軍單位又阻擋了多少詐騙案時，還是一直有人遭受詐騙，真實的案件數？真實的受騙金額？問問看外勤受理的同仁就知道了」。

投稿「靠北police」的網友表示，宣導很重要，有個很重的刑度也很重要。「但我們有足夠的人手嗎？」光受理一件詐騙案，傳真來、傳真去，就需要花多久時間，更遑論後續的偵辦人手，「打詐國家隊？所有事情都交到警察的手上，真的適合嗎？」

其他網友留言，「打詐口號人人都會喊，特別是上級長官，怎麼作都是你看我我看你人人都不會，民眾還相信的死去活來。不要貪心才是保護自己的最佳方法」、「問那些立法委員啊，詐欺刑責輕微還不修，抓到人又怎樣，關沒多久就假釋出獄，大玩脫產戲碼錢也追不回來，然後繼續用騙來的錢過上高端生活」、「想要靠政府解決詐騙案件是不可能的，像這種Line詐騙群組，等立法院立法給警察權力可以監控老百姓的Line群組對話，可以直無視他人直接刪除群組再來叫警察處理」、「警察工作是受理取證，之後送案陳報地檢，打去找他也沒辦法做什麼，被騙的錢本來就幾乎拿不回來」。