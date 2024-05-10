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他向少女討清涼照被法辦 法院認「低胸乳溝」不算猥褻判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化吳姓男子向未成年女友討要清涼照，被檢方依引誘少年製造猥褻照罪嫌起訴，吳喊冤照片沒露點、露乳暈；法院查，照片都已被刪除，少女稱自己穿低胸上衣沒露點，而根據社會開放風氣，女性穿比基尼、運動健身露出乳溝屢見不鮮，認定不構成猥褻，一、二審都判吳無罪，仍可上訴。

彰化地檢起訴指出，吳男2022年7月至9月中秋節假期間，傳LINE向1名少女要求、引誘她自行拍攝足以引起性慾的身體照片，對方就答應並自拍數張「低胸裸露乳溝」照片傳給吳，認為吳涉嫌兒童及少年性剝削防制條例第36條第2項引誘少年製造猥褻行為之照片罪。

法院審理時，吳坦承要求少女自拍清涼照給他，但辯稱這些照片都沒有露點、露乳暈，只是比較像網路上外拍那種照片，沒有要對方拍裸照，只要求類似外拍照，認為不構成裸露引起性慾照片。

法院指出，刑法上的猥褻，是指客觀上足以刺激或滿足性慾，其內容可與性器官、性行為及性文化之顯現聯結，且須以引起普通一般人羞恥或厭惡感而侵害性之道德感情。針對猥褻照片審查時，應就整體性、目的性觀察。

由於相關照片已經被刪除，一審根據少女證詞，她稱拍給吳男的照片，自己穿低胸上衣，但沒有很裸露、沒有露點。另刑事局鑑識還原吳的電腦、手機，也未發現有低胸露乳溝照。

法院也說，現今社會觀念，女性在海灘、泳池穿比基尼，或在健身房穿運動內衣運動，就露出乳溝屢見不鮮，是社會風氣開放表現，電視節目、寫真更非罕見，多數人以尊重、欣賞觀點視之，一般人自拍更屬尋常，並非全然以厭惡或羞恥不堪。

法院認為，檢察官沒提出照片，就用供述認定照片有露出乳溝，並認定是猥褻照，尙嫌速斷，因此本案乳溝照片如何裸露、是否足引起性慾或羞恥，無從知悉，一、二審都判吳男無罪。

彰化吳姓男子向未成年女友討要清涼照，被檢方依引誘少年製造猥褻照罪嫌起訴，吳喊冤照片沒露點、露乳暈，法院查，少女稱自己穿低胸上衣沒露點，認定不構成猥褻，判吳無罪。示意圖(與本案無關)／ingimage
彰化吳姓男子向未成年女友討要清涼照，被檢方依引誘少年製造猥褻照罪嫌起訴，吳喊冤照片沒露點、露乳暈，法院查，少女稱自己穿低胸上衣沒露點，認定不構成猥褻，判吳無罪。示意圖(與本案無關)／ingimage

猥褻 自拍

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