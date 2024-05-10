普惠世紀集團吸金逾53億 董事長和執董男女潛逃國外遭通緝

普惠世紀國際控股集團董事長陳重佑、執行董事官韋岑等人，規劃推出多項投資專案，招攬數百名會員投資，涉嫌吸金53億餘元，遭檢方依涉犯銀行法起訴。官、陳於2018年法院審理期間，分別潛逃義大利及日本，調查局將兩人列為外逃通緝犯。

普惠世紀國際控股集團設於大陸深圳，陳重佑擔任董事長兼總裁，負責綜理普惠世紀集團及普惠世紀公司所有事務，為法人負責人。

判決指出，官韋岑則為普惠世紀集團執行董事、普惠旅行公司登記負責人、普惠世紀集團股東，陳、官曾為男女朋友關係，共同經營普惠世紀集團，陳重佑指示官女，在台負責管理人事、財務及業務推廣。

判決指出，普惠世紀集團對外宣稱為瑞士瑞訊銀行的亞洲總代理，可藉由操作外匯而獲取豐厚手續費，可支應台普方案、跟單VIP方案、鑽石方案、JAC幣等投資方案之紅利發放，招攬投資人成為投資會員。陳重佑、官韋岑等12名集團成員，2016年至2019年間，經手800餘筆投資交易，不法吸金逾53億元。