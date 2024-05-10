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80歲國術館老闆抓胸部摸下體...女客逃超商求救 他因高齡免入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

林姓國術館負責人前年替一名女子按摩時，卻用雙手抓對方胸部，再脫掉女子外褲，一手伸入內褲摸女子下體，一手抓胸部猥褻得逞，最高法院考量他已經高齡80歲，且惡性未達需入獄的程度，依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金定讞。

林平時經營國術館，提供按摩服務，他2022年5月14日下午5時許，招攬女子到國術館體驗按摩，對方答應消費肩頸、背部按摩及溫灸服務，並同意由林拉起上衣、解開內衣方便操作。

不過，林趁女子仰躺在按摩床上時，用雙手伸入內衣抓胸部，同時以大拇指按壓胸部間部位，之後女子推開林的雙手，林改按壓腹部，並繼續向下按壓，將女子外褲脫掉，單手伸入內褲摸下體，同時以另一隻手抓胸部，猥褻得逞。

林否認犯行，供稱他是幫女子按摩肩頸及背部，對方本來是趴著，之後躺著讓他按摩腹部、肚臍附近，他沒有觸摸到胸部和陰部，案發後他看女子走到超商，是想說女子會不會付給他400元按摩費用。

女子作證指出，她認為林不是在按摩，感覺林雙手用力掐胸部，還用單手伸入內褲摸私密部位，蠻用力的，她是第一次遇到這種狀況，後來按到下面她覺得不行，才東西收一收離開，案發後到超商告訴店員林尾隨她，可不可以讓她躲一下，最後讓男友到超商接她。

法院認為，雖然林犯後否認犯行，沒有尋求女子諒解，難認有悔悟之意，但考量他已經80歲，惡性未達須入監矯治的程度，且他沒有前科紀錄，審酌一切情狀，二審判決6月得易科罰金之刑，案件上訴，最高法院駁回，全案定讞。

林姓國術館負責人前年替一名女子按摩時，卻一手伸入內褲摸她下體，一手抓胸部猥褻得逞，最高法院依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金定讞。示意圖／ingimage
林姓國術館負責人前年替一名女子按摩時，卻一手伸入內褲摸她下體，一手抓胸部猥褻得逞，最高法院依強制猥褻罪判刑6月，得易科罰金定讞。示意圖／ingimage

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