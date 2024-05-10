2警包庇麻將賭場加洩密！海山警分局：從嚴議處並追究考監責任

新北市警局海山警分局2名派出所員警，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信或違法擅查民眾個資，檢調7日深夜兵分多路搜索、約談，涉案員警、賭場業者及相關證人共17人，檢方訊後依涉犯刑法賭博、洩密及違反貪汙治罪條例、個資法等罪嫌，將巡佐陳信榮及賭場業者陳宥銓2人依重罪及串、滅證之虞向法院聲押禁見，法院將在今天下午2時30分開訊問庭。

據了解，海山員警林益民經常與巡佐陳信榮共同出沒新北板橋、三重一帶地下麻將賭場，還不時上桌玩兩把，獲檢察官諭知以15萬元交保。賭場業者陳男的下屬呂姓及湯姓男子則各以50萬元及5萬元交保。

其餘4位張姓、莊姓、許姓和蕭姓員警，涉擅自以警用系統偷查民眾個資。檢察官昨複訊後，張、莊2員各以3萬元交保，許、蕭2員暫時請回。據了解，4警初步供稱是在不知情下被利用，檢調初步查無4人收賄相關事證，將持續深入釐清4警擅查個資的用途和動機。

海山警分局今表示，陳姓巡佐身為執法人員，知法犯法，將依公務人員考績法、警察人員人事條例，視聲押結果從嚴議處；林員多次參與賭博，涉犯刑法及個人資料保護法，核予記一大過及記過二次處分；其餘4名員警行為是否屬公務查詢範疇，將秉持勿枉勿縱精神，視司法偵審結果，再行議處。此外，也將追究相關人員考核監督不周責任。