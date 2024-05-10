影／台南30歲車手甫開工領15萬 ATM前左顧右盼當場被逮
台南30歲吳姓詐欺車手昨在民生路二段銀行ATM機台前左右張望，手持提款卡反覆提領千元大鈔，經市警二分局員警察覺可疑上前盤檢，當場逮獲他正持被害人提款卡提款詐款，在身上起出剛領到15萬元外，又在其機車內查扣犯罪所得7萬2千元，警詢後依法將他送辦。
市警二分局海安派出所查明該提款卡所有人李姓女子，並通知她到場，才得知自己遭詐騙。她說，8日接獲詐團偽裝地檢署檢察官電話，誤信假檢警詐術話語，將其所有存摺、提款卡及密碼交給不明詐團男子監管。
未料，隔天即接獲海安派出所員警來電詢問，她急忙到派出所配合調查，也在員警迅速通報處置下，將其帳戶內500多萬元的積蓄即時圈存，避免再遭詐團領取，保住辛苦積蓄，再三向員警致謝。
海安所副所長高德陵等員警昨中午11時45分巡邏當中，在民生路二段銀行ATM機台前，發現神情慌張，反覆將提領一疊疊千元大鈔急忙塞入口袋內，經員警趨前盤檢詢問，他竟無法交代所持提款卡所有人而露餡。
警方發現，他身上藏有甫分5次領出15萬元千元大鈔，另在機車內放有犯罪所得7萬2千元，經查每次提款所得3%為酬金。他供稱，9日早上接獲詐團通訊指示，在公車站旁取得該提款卡，對提款卡來源並不知情。警詢後，依涉詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌送辦外，並擴大追查幕後詐團共犯。
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