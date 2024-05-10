台南前議長郭信良涉索賄千萬 檢方提補強證據起爭端

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案業者提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，今再開準備庭，檢方提出地方人士蔡連博今年3月間偵訊筆錄作為補強證據，郭、高律師質疑其不符訴訟程序，甚至違反偵查不公開原則，法官也認「不太正常，指待合議庭評議後決定是否採用。

檢方指出，有關蔡連博部分經發回續偵，不是任意偵詢，本案雖已傳喚蔡交互詰問，經考慮再三，明知有此證據，屆時在庭上提出，恐對被告視為突襲，經與檢察長討論，基於武器對等原則，既然本案已進入審查程序，讓相關證據盡早進入法院審理。

檢方否認違反偵查不公開，蔡已由被告轉為證人，若蔡續偵案恐需一段時間才會結案，檢察官詢問之後，認有必要需要讓律師知悉而提出，進入檢辯攻防，都到了這一步，就正面對決。

然而，郭的律師主張該筆錄不具證據能力，甚至根本不能在法庭上出現。律師質疑，起訴後相關事證均隨案呈送法庭審理，檢察官事後再進行蒐證，以補強證據方式具狀呈送法庭，不符常理。

律師也質疑檢方將偵查中案件筆錄以補強證據送出，已違反偵查不公開，也不符合相關例外規定，蔡概括性回答，在訴訴上沒有任何意義。

另律師也提出，本案卷證已移送法院，且以證人身分傳喚蔡連博，屆時在公開法庭上交互詰問，該補強證據違反程序，如有證據能力，蔡續偵案也應由檢方起訴。

高的律師也認為，檢方安排偵詢，將在偵查中案件筆錄視為補強證據提出，此舉違反卷證並送原則，畢竟起訴書已提送。

法官認檢方此舉「不太正常」，程序不夠衡平，但也希望檢辯提供相關實務或學界見解可供法院參酌，待合議庭評議後決定是否採用。