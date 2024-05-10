少見！桃檢前檢察官起訴錯誤 檢評會認違失重大移職務法庭

桃園地檢署前黃姓檢察偵辦車禍案件，未注意警方移送書，誤將被告依肇事逃逸罪起訴，事後再由公訴檢察官撤回起訴案匡正；黃移送檢察官評鑑委員會個案評鑑，檢評會認為，黃違失重大，有懲戒必要，報由法務部移送職務法庭審理。

黃2021年偵辦一起過失傷害罪名的交通事故案件，因被告未到案先行通緝，被告後來被緝獲，黃再偵查時，未發現警方移送書的事實有誤，且案卷內事證也顯示被告在車禍發生時，並沒有肇事逃逸，卻將被告以肇逃罪起訴。

案子移審法院審理後，公訴檢察官在閱卷時檢視案卷，認為黃起訴錯誤，主動撤回起訴案，桃園地檢署糾錯行政調查，決定將黃移請檢評會個案評鑑。