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國中割頸案「乾哥乾妹」起訴 死者父：誰能擔保不再有下一個？

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北國中生割頸案，「乾哥、乾妹」昨被檢方依殺人罪嫌起訴。被害學生的父親稍早透過板橋區政顧問石一佑發聲明，表示4個多月來沒有一天可一覺到天亮，總想著兒子能否到夢中說說話，周而復始陷入痛苦無限輪迴中，「望司法加快腳步，讓逞凶之2惡徒求處重刑，得到應有刑責」。但該父也認為，需修法，「誰能擔保，不會再有下一個被殘殺的小羊？」

死者父親表示，感謝檢方以殺人罪起訴郭、林2名加害者，讓他看到司法的初步正義，感謝一線法警、法醫提供足夠證據，證明此2人泯滅人性、任意剝奪他人性命，望司法能加快腳步，讓2惡徒求處重刑，得到應有之刑責，別把所有過錯及責任推給社會大眾，「人民承擔不起沒有司法作為社會安全後盾的日子」，學生更沒辦法處於有人隨時藏刀在身的學校生活之中。

死者父親也說，請政府相關單位能盡速促成以下修法，其中包括「塗銷記錄」，只要涉及刑事案件，應不得塗銷相關記錄，非行少年最終也會長大，年輕時就要學習對自己所做所為承擔責任，隱惡不是給少年機會，反而是給少年錯誤的價值觀念，「誰能擔保，不會再有下一個被殘殺的小羊呢？」

另外，「遇重大刑事案件少事法應回歸刑法」，涉及刑事案件5年以上刑期的未成年人，不應受少事法保護，應適用刑法，非行少年要知道法律最底線不是無止境縱容，犯了大錯還是要自負法法其責。

死者父親還說，單位應主動且積極追蹤記錄偏差行為的少年，避免事後互踢皮球；最後，行為偏差的學生應先到中介學校，再由中介學校評估其回歸正常學校的可能性，回歸前需與該校做好銜接工作，而非僅僅通知學校有此學生入學。

國中割喉案涉案2少年昨被依殺人罪起訴，圖為學校師生哀悼死者。圖／本報資料照
國中割喉案涉案2少年昨被依殺人罪起訴，圖為學校師生哀悼死者。圖／本報資料照

修法 司法 殺人

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