彰檢前檢察官性騷擾女同事傳「主子，奴才知道錯了」 下場慘

曾參與頂新製油案偵查的彰化地檢署前檢察官施教文，曾擔任檢察官人事審議委員會委員，被檢舉利用公務觸碰女書記官胸部；彰化地檢署請求個案評鑑，檢評會認為施有懲戒必要，報移送懲戒法院審理。

施教文被檢舉2022年9月30日下午與女同事聊天時，以言語及以手指比畫，當場評論對方身材，一度趁對方不及抗拒以手指碰觸對方胸部；施教文被指2023年3月30日下午與另名女同事開會，利用空檔走到女同事的身後觸摸臀部。

檢評會調查，施教文2023年7月7日在財政部中區國稅局會議室開會時， 將女同事坐的滾輪座椅拉到自己旁邊，握住她的雙手；2023年7月5日下午，施教文在鹿港鎮某臨時辦公室訊問證人時，趁打筆錄的女書記官不及抗拒，以手觸摸她的手背、環繞她的腰部，並觸摸她的腰部。

檢評會調查時，施表示因腰傷跌倒可能不慎誤觸對方，否認性騷擾，至於在國稅局緊握女子雙手，施聲稱在稱讚對方的工作表現。

檢察官評鑑委員會審查時，依據施教文事後傳給相關被害人「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」的簡訊，認定施教文確涉性騷擾事件明確。