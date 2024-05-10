女學生愛上補教名師...性騷先賠12萬又上臉書跟騷 下場出爐

圖為教室示意圖。圖/ingimage

解姓女子愛上簡姓補教名師，因性騷擾簡賠12萬元，檢方指控，解女不甘心，在臉書造謠指簡聯手女友律師詐騙自己的學生，再依跟騷法起訴。台北地院審理，解女不認罪，法官認為解女犯行明確，判她拘役40日。可上訴。

解女原是簡姓補教名師的學生，但2人並不相識，解女在上課過程中，對簡產愛慕之意，2020年起陸續追求簡，簡不堪騷擾，2021年11月6日向解女所任職的全聯公司提出性騷擾申訴，經認定成立。

之後，簡向解女提損害賠償，台北地院2022年5月19日調解時，解女給付簡12萬元成立調解，不過，解女賠錢卻不甘心，對簡跟騷報復。

檢方指控，解女在網路登入臉書，公開發表簡「恐嚇勒索威脅」、「詐騙」、「恐嚇自己的學生」、「與女友律師聯手詐欺自己的學生」言論，簡提告。

法院審理時，解女否認犯行，辯稱臉書留言內容是情緒性言論，沒有達跟騷、誹謗罪的起訴門檻。

法官調查，解女在與簡因性騷擾事件調解時，承諾賠償12萬元，且同意不會在公開場合包括社群平台談論有關簡的言論，也不會對簡聯繫、嘗試接觸，如違反，同意支付懲罰性違約金50萬元，而解女在臉書的PO，都無法舉證為真，犯誹謗、跟騷罪，從重依跟騷罪對解女論罪。