台中家教狼師摸女童胸辯搔癢 瞎扯：平常上課都這樣

台中翁姓男子經營家教班，他卻趁單獨對1名11歲女童授課時伸狼爪，用身體靠近還伸進衣服摸胸，犯後辯稱上課難免有些肢體接觸、只是搔癢，主張自己無罪，女童爸爸更是氣到痛罵他是禽獸；法院不採信翁辯詞，直言他殘害國家幼苗、惡性匪淺，依加重強制猥褻罪判他3年8月，可上訴。

檢警調查，翁男2023年1月7日晚上對女童授課時，他趁著教室內僅有對方1名學生，上課上到一半就伸鹹豬手摸她腰部，身體又逐漸靠近，不顧女童刻意移動身體背對，繼續摸她胸部猥褻，後來經女童掙扎才停手。

當天女童媽媽來接她下課時，見女童神色有異回家關心詢問，女童這才說出上課時遭翁男亂摸，家長事後也電話質問翁，並陪著女兒報警提告。

台中地院審理時，翁男矢口否認犯行，辯稱當天是正常上課「難免會有一些肢體上的接觸」，還說平常上課也是這個樣子，沒有伸手進去她衣服裡面、沒摸胸部。

翁的辯護人說，翁男和女童互動良好，有時女童沒寫功課，翁會以搔癢方式使她配合，可能才不小心碰到胸部，並非故意，並質疑女童有提到不想上課，可能時她爸爸指導如何作證，主張無罪。

法院認為，女童前後證詞一致，媽媽也證稱女兒平常下課都會在車上開心分享等下想吃什麼，當天卻沈默、不講話臉色怪怪的，回家才訴說遇害，且和翁男對話錄音中，翁也坦承有摸胸並向家長道歉，女童爸爸也忍不住痛罵翁男是禽獸，不採信翁辯詞。