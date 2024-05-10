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小二男童裸體被趕出門臉上淡淡瘀青 上月起已遭通報3次不當管教

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名國小2年級男童遭父親嚴重不當管教，前天晚上全身一絲不掛被父親趕出門，驚動民代、警方和社工到場，但父親稱衣服是男童自己脫的，與他無關；調查人員當晚緊急安置男童，現場獲悉男童另有兄弟姊妹，也深入了解狀況，確認無類似遭遇，暫列高關懷對象，密集追蹤。

桃園市家暴防治中心表示，含此次事件在內，113專線自4月起共接獲4通有關該家庭不當管教的通報，前3次社工都有到場查訪，現場罰站、罰跪等管教情事未持續發生，男童身上也沒有明顯外傷或嚴重蚊蟲叮咬，所以未做緊急安置。此次事件由於掌握男童光著身體被趕出門的具體事實，男童也說是父親命令他脫衣，情節逾越正當管教，當下就緊急安置。

男童前天光著身體被父親趕出家門，民進黨桃園市議員黃瓊慧與警方獲悉立即趕到現場，社會局長陳寶民也率家防中心多名社工前往，男童父親起先不願開門，僅從門縫回應「是他自己要脫光的，不干我的事」，後來見事態嚴重，才讓調查人員進屋，眾人分頭了解該家庭成員背景與狀況。

據現場調查人員指出，男童家庭組成較複雜，他在家排行老三，上有繼母與前夫生的2個姊姊，下有父親與繼母生的弟弟，因為在家中算長子，父親對他要求較高，管教方式也較嚴格，每當調皮搗蛋或不吃飯，就會被罰跪、罰站和抄心經，甚至挨打。至於2個姊姊，因個性文靜，也願意聽話，鮮少挨罵，而弟弟未滿周歲，父母也是呵護備至。

據了解，男童身材瘦小並非父母刻意虐待不給飯吃，醫院檢查生長曲線也在正常範圍之內，除了男童父母稱家中冰箱都有微波食品隨時可吃，男童自己也說父母只會要求他做完功課或家事如倒垃圾、擦桌子等才能吃飯，沒有不給飯吃。

此外，男童也向調查人員透露父親以前對自己很好，只是最近變得嚴厲，猜想原因可能跟他不聽話有關，雖然對父親不至於到憎恨，但管教方式確實讓他覺得很丟臉。

調查人員發現，男童除了光著身體被趕出門，臉頰也有淡淡瘀青，疑似被父母掐傷；父親雖然否認不當管教，但繼母稱丈夫有時管教方式確實在正當性的臨界點，有時自己也看不下去，偶爾會提醒2句，提醒之後就會收斂一點。

家防中心表示，男童才安置2天，需要一些時間適應，有關父親不當管教情事，目前還在收集相關證據，是否涉及兒少法刑責，有待進一步詢問男童及調查才能釐清。

桃園傳出國小2年級男童遭嚴重不當管教，社會局家防中心已緊急安置。示意圖／Ingimage
桃園傳出國小2年級男童遭嚴重不當管教，社會局家防中心已緊急安置。示意圖／Ingimage

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