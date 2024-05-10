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吸金逾5億！藍海集團女董座自泰押解返台 檢：已聲押
藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌以「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣），透過台泰國際刑事司法互助，昨午李陳妙音搭機遣返，經高雄地檢署複訊後，認李女涉犯重罪有逃亡之實，且有串證、滅證之虞，已向法院聲請羈押。
據悉，2013年6月，劉威廷與李進倫台北設立「台灣藍海公司」，2015年劉、李二人與李陳妙音夫婦合組台、泰「藍海集團」，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，宣稱每投資100萬泰銖，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本；實際上，卻是空談一場。
事後，藍海僅於第1年給付投資人利息，之後便無力支付；檢調調查，藍海集團吸金案中，被害人共88人，所騙金額高達6億800萬元泰銖，約為5億3400萬台幣。
去年10月，高雄地院依銀行法分別判處共犯李進倫、劉威廷12年及10年6月徒刑，由於，李陳妙音、李長安夫婦於2019年11月28日潛逃出境泰國，由雄檢發布通緝，調查局並列為「外逃通緝要犯」緝拿；昨午李陳妙音入境後，已由調查局人員解送返回高雄，尚待高雄地方法院裁決羈押與否。
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