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虛構國際三角貿易詐騙台新銀逾15億 ！2人遭起訴

中央社／ 台北10日電

圖為銀行示意圖。圖/ingimage
圖為銀行示意圖。圖/ingimage

王姓商人涉嫌虛構國際三角貿易，持不實文件向台新銀行申請信用狀買斷業務，詐騙4777萬美元（約新台幣15億餘元），台北地檢署今天依違反銀行法等罪，起訴王姓商人及葉姓特助。

檢調調查，英屬維京群島商誌富有限公司自民國102年起開始與台新銀行有金融業務往來，由台新銀行轉介其他金融機構買斷誌富公司信用狀，雙方合作多年。

檢調查出，誌富公司王姓負責人見公司歷年與台新銀行往來金額甚鉅，雙方有一定信任基礎，且依信用狀統一慣例，押匯銀行於信用狀交易時對於提單等交易文件不需實質審查，認為有機可乘，便聯手葉姓特助等人詐騙台新銀行。

檢方指出，王男等人於110年間向台新銀行訛稱有越南進口商向誌富公司採購木材，誌富公司因此向澳洲出口商進口木材轉售，要將收受的遠期信用狀賣斷給台新銀行，進行國際三角貿易，台新銀行依據王男等人提供的不實內容製作徵信報告。

檢方表示，王男等人為求順利取得賣斷信用狀的款項，自110年8月至111年6月間，偽造92份海運公司提單，連同誌富公司開立的裝箱單、商業發票交給台新銀行承辦人員，讓台新銀行承辦人員誤信為真實交易，同意買斷92份信用狀，並撥款4777萬4439.45美元（約新台幣15億4311萬餘元）。

檢方查出，王男等人在台新銀行撥款後，持續將逾13億元匯入海外帳戶，隱匿犯罪所得。

越南的銀行後來查核台新銀行轉交的偽造提單、裝箱單、商業發票等資料發現有異，自111年9月起拒絕支付台新銀行33份信用狀款項，台新銀行才發現受騙，向調查局台北市調處提告。

北檢今年1月間指揮台北市調查處兵分4路搜索，約談王姓男子、葉姓特助等人到案，訊後將王男等2人聲請羈押禁見獲准。檢察官今天依違反銀行法詐欺銀行、洗錢等罪起訴王男等2人。

台新銀行今年1月間指出，相關信用狀已經越南某銀行承兌，依國際信用狀統一慣例有最後付款義務，目前台新銀行已委託越南當地律師，將於近日對越南開狀行提起訴訟、請求付款，加速追回款項，以積極維護銀行權益。

台新銀行表示，對信用狀未付金額已在2022年全額提存，不影響授信資產品質及獲利表現。

信用 詐騙 越南

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