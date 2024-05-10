疑包庇賭場、擅查個資還上桌玩兩把！新北海山分局1巡佐1業者聲押禁見

新北市警局海山分局6名派出所員警，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信，或違法擅查民眾個資，檢調大前天深夜兵分多路搜索、約談，涉案員警、賭場業者及相關證人，訊後依涉犯刑法賭博、洩密及違反貪汙治罪條例、個資法等罪嫌，將巡佐陳信榮及賭場業者陳宥銓依重罪及串、滅證之虞聲押禁見。

另名員警林益民經常與陳信榮共同出沒新北板橋、三重一帶地下麻將賭場，還不時上桌玩兩把，獲檢察官諭知以15萬元交保。賭場業者陳男呂姓及湯姓下屬則各以50萬及5萬元交保。