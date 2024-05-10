疑包庇賭場、擅查個資還上桌玩兩把！新北海山分局1巡佐1業者聲押禁見
新北市警局海山分局6名派出所員警，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信，或違法擅查民眾個資，檢調大前天深夜兵分多路搜索、約談，涉案員警、賭場業者及相關證人，訊後依涉犯刑法賭博、洩密及違反貪汙治罪條例、個資法等罪嫌，將巡佐陳信榮及賭場業者陳宥銓依重罪及串、滅證之虞聲押禁見。
另名員警林益民經常與陳信榮共同出沒新北板橋、三重一帶地下麻將賭場，還不時上桌玩兩把，獲檢察官諭知以15萬元交保。賭場業者陳男呂姓及湯姓下屬則各以50萬及5萬元交保。
其餘4位張姓、莊姓、許姓和蕭姓員警，則涉嫌擅自以警用系統偷查民眾個資。檢察官複訊後，張、莊2員各以3萬元交保，許、蕭暫時請回。據了解，4警初步供稱是在不知情下被利用，檢調初步查無4人收賄相關事證，將持續深入釐清4警擅查個資的用途和動機。
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