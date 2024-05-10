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誆投資柬埔寨房產 台灣房巢涉詐97億
台灣首家P2P網路借貸平台旭新公司涉嫌吸金73億元，台中地檢署去年9月已依違反銀行法起訴，中檢搜索旭新時，又發現旭新陳姓負責人、應姓股東另成立台灣房巢公司，打出投資柬埔寨房地產假投資方案，全台7千多人上當，吸金高達97億8千多萬元，檢方昨再依銀行法等起訴應男等14人。
中檢指出，檢方先前偵辦旭新科技吸金案，另案扣得房巢公司投資方案、契約書，深入追查發現應男（44歲）自2016年起在台北、台南及高雄等地，利用YouTube等網路平台舉辦投資說明會。
檢方調查，應男與陳姓執董明知房巢公司推出的柬埔寨不動產債權書面合約，賣家都是人頭公司，竟對外打出「投資人可按季支領權利金或租金」、「期滿可取得賣方行使買回權時需加計投資金額 4%至40%之報酬」文宣。
檢方統計，應男共推出11種柬埔寨不動產投資方案，2016年至2024年間，招攬全台7千多名投資客，吸金高達97億8217萬元。
檢調今年4月搜索台灣房巢公司，查扣不動產合約、投資人資料等證物，訊後聲押應男、陳男獲准，同步查扣應男832萬元房產、9萬元美金。
應男聲稱銷售不動產都有「附買回權期間」，若要買回依市價計算，買回權執行與否，由賣方決定，並沒有保證買回。
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