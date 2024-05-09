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違反禁令進口販售快篩...法院判刑6月 義務勞務80小時
新冠疫情嚴峻期間限購快篩試劑，高雄市傅姓女子涉嫌從境外網購四批合計1435劑快篩，以每劑60元至80元分售8人，也跟3人交換政府限購的實名制快篩及免費贈送的快篩，總獲利15萬9千多元，被分處四罪，應執行有期徒刑六月，緩刑兩年期間付保護管束，應提供80小時義務勞務。可上訴。
判決書指出，傅女（38歲）2021年12月至2022年5月從淘寶網分四批購入快篩，分別以60元至80元賣給劉姓等民眾，還以自己取得的實名制快篩和政府發放免費快篩，向蔡姓等女子交換不同廠牌快篩。傅女被檢舉販售的快篩來路不明，彰化檢調單位循線查獲。
傅女起初矢口否認犯行，辯稱幫人代購，會從境外入是被限購政策所逼，不知是這樣做違法。朱姓等證人證稱，傅女按照名單寄給買家，並無醫療器材進口執照等事實。
彰化地方法院法官審酌，傅女後來在彰化地院準備程序中自白犯罪，主動繳回252劑快篩，經偵、審程序和刑之宣告，能知所警惕而無再犯之虞，宣告緩刑2年以勵自新，又為令她知所警惕，避免再度犯罪，應在緩刑期間應提供80小時義務勞動，未扣案犯罪所得5萬9千多沒入。
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