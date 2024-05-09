南港警涉貪汙侵占洗錢案贓款54萬餘元 銅板換紙鈔露餡...今檢方搜索
北市南港分局一線三星施姓警員，2021年間涉貪汙侵占洗錢案件查扣贓款54萬8300元，挪作自己周轉，7個月後才至銀行領錢，湊足相同金額，繳回新北地檢署贓物庫。南港分局自檢發現施員繳回的面額沒有50元、10元硬幣，「銅板換紙鈔」面額不同露餡，依法送辦。士林地檢署今指揮搜索施員辦公處所及住家，並將約談帶回地檢署複訊。
士林地檢署今指揮廉政署、警察局政風室及南港分局，搜索施員住家及警備隊待勤室。檢方認為，施員行為涉犯貪汙治罪條例約談施員；此罪可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金。
全案起源於，施員2021年間8月間，偵辦一起洗錢防制法案件，查扣1000元527張、500元33張、100元29張、50元20個、10元90個，總計54萬8300元贓款，施員疑需要現金周轉，涉打開刑案贓物袋，拿出銅板、紙鈔挪作己用，沒有依規定繳回地檢署贓物庫，直到2022年3月21日才至銀行，臨櫃提款50萬元現金，再湊4萬8300元，全數繳回相符金額的鈔票。
南港分局2022年稽核刑案證物，發現贓物面額組成，和扣押時不同，沒有50元、10元面額的銅板，施員涉「銅板換鈔票」再繳回贓物。南港分局強調，此案勿枉勿縱自檢查辦，2022年3月31日依涉刑法第165條湮滅證據罪嫌送辦，施員從偵查隊調往警備隊加強管考，今全力配合地檢署偵辦。
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