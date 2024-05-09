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行車糾紛騎士對貨車「比中指」判無罪 法官：只比了1秒鐘

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

道路糾紛「比中指」依公然侮辱罪判刑時有所聞，台北地院出現無罪判決。謝姓騎士因張姓貨車駕駛不當變換車道比中指，法官認為，謝比畫時間只有1秒，且因感受貨車突然靠近、生命安全受威脅才出手，判謝無罪。可上訴。

台北地檢署指控，謝姓騎士2023年8月22日上午7時許在台北市復興北路、興安街口因行車糾紛，對開小貨車的張姓駕駛比中指，涉犯公然侮辱罪

謝辯稱，他比中指是有原因的，因張在他後面逼車，覺得生命安全被威脅，才會對張比中指。

法官調查，事發時，張開的小貨車本行駛在中間車道，準備變換車道至內側車道，因驟然將貨車駛入內側，貨車與謝的機車距離突然拉近，之後，謝才變換至中間車道與張的貨車併行，向張舉左手比中指，時間1秒。

法官認為，依張提供的行車紀錄器，張突然變換車道導致貨車、機車車距變短，所以謝比中指宣洩情緒，符合常情。

法官認為，謝姓騎士比中指的時間約1秒，當時附近沒有其他用路人，因此，謝以1秒的時間對張做出無聲的手勢，並不會引起注意，他對張表達的不悅，也未逾越可容忍的界線。

無罪判決說，謝與張的糾紛，是未涉及公眾事務的私人爭端，張驟然變換車道，謝有極大可能與張的貨車發生碰撞，可見得是張的駕車行為先挑起爭端，謝才以肢體語言回擊，謝不構成公然侮辱罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

公然侮辱 車道

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