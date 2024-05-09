快訊

吸金逾5億元潛逃泰國…藍海集團董座夫婦遭遣返 上銬畫面曝

陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

逆轉敗！律師身分證要求不含配偶、父母、役別資訊 最高行不准

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

律師陳宏奇3年前到台北市文山區戶政事務所換發不含父母及配偶姓名、役別等身分證遭拒，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為身分證登載父母、配偶姓名、役別不符戶籍法授權意旨，妨害人民隱私權，違反比例原則，判戶政事務所應核發陳不含父母、配偶姓名、役別的身分證。案經上訴，最高行政法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。

陳2021年1月21日到戶政事務所要求換發不含相片、性別、父母及配偶姓名、出生地、戶籍地址、出生日期、役別的身分證，但戶政事務所以不符規定否准。

陳主張，依司法院釋字第603號解釋意旨，憲法保障資訊隱私權，另憲法法庭判決也保障人民不表意自由，他可以任何時候決定新增、修改或移除身分證上的重要隱私資訊，戶政事務所強制他揭露隱私資訊違法、違憲。

他認為，若自行遮蔽身分證登載項目，恐會導致他被誤認持有虛偽、變造證件，請求法院判戶政事務所准予換發不含父母、配偶姓名等資訊的身分證。

文山區戶政事務所指出，陳不符國民身分證管理辦法免列印相片規定，且父母姓名等其他項目是戶籍法規定辨識個人身分用，效用及於全國，戶政事務所也沒有變更身分證項目的權限。戶政事務所表示，現行規定若不申領身分證並無處罰，只要未涉及變造、偽造，自行遮蔽身份證部分項目也沒有違法，陳若認為某些項目侵害隱私權，可自行隱蔽後使用。

北高行認為，父母、配偶姓名，固然可供辨識個人身分，但屬於間接資訊，且揭露配偶全名會對配偶的資訊隱私權造成不利影響，役別與辨識身分並無關聯，國民身分證管理辦法規定一律列載，違反比例原則，不符戶籍法授權意旨，過度侵害個人資訊隱私權。

至於照片、出生日期、出生地和戶籍地址，北高行認為屬辨識個人身分正確性必要的項目，未違反比例原則，符合戶籍法授權，與辨識個人身分公益目的相關，判文山區戶政事務所應准予核發不含父母姓名、配偶姓名和役別的身分證。

北高行判決後，陳宏奇與文山區戶政事務所皆上訴。最高行政法院今廢棄原判決，並駁回陳在第一審之訴與他的上訴，陳「逆轉敗」確定。

律師陳宏奇3年前到台北市文山區戶政事務所換發不含父母及配偶姓名、役別等身分證遭拒，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判戶政事務所應核發陳不含父母、配偶姓名、役別的身分證，但最高行政法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。示意圖／聯合報系資料照
律師陳宏奇3年前到台北市文山區戶政事務所換發不含父母及配偶姓名、役別等身分證遭拒，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判戶政事務所應核發陳不含父母、配偶姓名、役別的身分證，但最高行政法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。示意圖／聯合報系資料照

身分證 配偶 隱私權

延伸閱讀

戶政辦離婚...媽寶尪竟跑回家「要和媽媽討論」 全網力挺：快離開巨嬰

在馬桶產子怕被發現…大陸少女竟聯合閨密踩死嬰兒 法院判決結果出爐

信誼調查：超過七成幼兒 周歲前開始閱讀

下一代將會活在我們難以想像的異世界 當代父母如何與孩子相處

相關新聞

逆轉敗！律師身分證要求不含配偶、父母、役別資訊 最高行不准

律師陳宏奇3年前到台北市文山區戶政事務所換發不含父母及配偶姓名、役別等身分證遭拒，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為...

投資柬埔寨房產詐全台7000人 台灣房巢吸金97億遭起訴

台灣首家P2P網路借貸平台旭新公司涉嫌吸金73億元，台中地檢署去年9月已依違反銀行法起訴，中檢搜索旭新時，又發現旭新陳姓...

澎恰恰金主想強制執行「威京小沈」港幣2.29億 少了這步驟失敗了

「威京小沈」威京集團主席沈慶京被藝人澎恰恰金主、百億賭王林秉文持5張、金額達港幣2億2995萬元的本票，向法院聲請強制執...

吸金5.3億潛逃泰國 藍海集團董座李陳妙音夫婦落網

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，以華麗文宣、飯店說明會及泰國實地考察...

影／涉吸金逾5億元潛逃泰國 調查局押解李陳妙音返台

藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌自2016年10月至2018年10月間，藉招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（H...

被控偷吃人妻遭判賠10萬 中院判決重大瑕疵他上訴成功

台中地方法院簡易庭審理方姓男子被控侵害配偶權，因認方男經通知未到庭、沒提書狀爭執，直接判他敗訴應賠10萬元，方不服上訴；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。