逆轉敗！律師身分證要求不含配偶、父母、役別資訊 最高行不准

律師陳宏奇3年前到台北市文山區戶政事務所換發不含父母及配偶姓名、役別等身分證遭拒，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為身分證登載父母、配偶姓名、役別不符戶籍法授權意旨，妨害人民隱私權，違反比例原則，判戶政事務所應核發陳不含父母、配偶姓名、役別的身分證。案經上訴，最高行政法院今廢棄原判決，改判陳敗訴確定。

陳2021年1月21日到戶政事務所要求換發不含相片、性別、父母及配偶姓名、出生地、戶籍地址、出生日期、役別的身分證，但戶政事務所以不符規定否准。

陳主張，依司法院釋字第603號解釋意旨，憲法保障資訊隱私權，另憲法法庭判決也保障人民不表意自由，他可以任何時候決定新增、修改或移除身分證上的重要隱私資訊，戶政事務所強制他揭露隱私資訊違法、違憲。

他認為，若自行遮蔽身分證登載項目，恐會導致他被誤認持有虛偽、變造證件，請求法院判戶政事務所准予換發不含父母、配偶姓名等資訊的身分證。

文山區戶政事務所指出，陳不符國民身分證管理辦法免列印相片規定，且父母姓名等其他項目是戶籍法規定辨識個人身分用，效用及於全國，戶政事務所也沒有變更身分證項目的權限。戶政事務所表示，現行規定若不申領身分證並無處罰，只要未涉及變造、偽造，自行遮蔽身份證部分項目也沒有違法，陳若認為某些項目侵害隱私權，可自行隱蔽後使用。

北高行認為，父母、配偶姓名，固然可供辨識個人身分，但屬於間接資訊，且揭露配偶全名會對配偶的資訊隱私權造成不利影響，役別與辨識身分並無關聯，國民身分證管理辦法規定一律列載，違反比例原則，不符戶籍法授權意旨，過度侵害個人資訊隱私權。

至於照片、出生日期、出生地和戶籍地址，北高行認為屬辨識個人身分正確性必要的項目，未違反比例原則，符合戶籍法授權，與辨識個人身分公益目的相關，判文山區戶政事務所應准予核發不含父母姓名、配偶姓名和役別的身分證。