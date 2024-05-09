蘇丹紅食安風暴今偵結 衛生局：已裁罰8172萬元

高雄檢調查出李彥廷利用親友名義，成立多家公司自大陸進口蘇丹紅辣椒粉，今天偵結起訴李男等6人及違法進口的6家公司，建請法院對各公司科罰2億元。高市衛生局說，這6家公司違反食品安全衛生法的行為，已被裁罰共8172萬元，本案是透過民生安全聯繫平台機制，發揮即時通報、查緝功能，將持續加強民生安全聯繫平台，確保民眾食品安全。

衛生局表示，津棧國際貿易有限公司等相關企業，從中國大陸輸入辣椒粉檢出蘇丹紅成分，是由高雄市衛生局主動至市售端產品專案抽驗，在今年年3月1日檢出，當日即刻主動移送高雄地檢署偵辦，並於同日配合地檢署啟動偵查搜索，高雄地檢署今天全案偵結，依法起訴。

高雄市政府衛生局截至目前，已陸續裁罰總計8172萬元的行政罰鍰，除辣椒粉檢出蘇丹紅成分產品及積極查獲逾期食品36項等各項違規情事，依照食品安全衛生管理法規定累計裁罰7772萬元外，另持續追查出所產製的冬菜產品涉及標示不實，已依食安法重罰最高罰400萬元併移送高雄地檢署偵辦。