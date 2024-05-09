糗！謊報身分想混過攔檢 「無痣青年」被識破要關7年

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓女子自知因涉詐欺、妨害性自主等案遭通緝，近日深夜在與男友台北市中山區遭遇攔檢，謊報友人身分，卻因臉上少了顆痣被識破，警方將陳女帶回清查後發現其通緝身分，詢後依法解送歸案。

警方調查，台北市中山分局長春路派出所員警5月5日凌晨1時許巡經中山區錦州街時，發現一輛汽車在紅線上違停，上前盤查，車中僅有一名女子坐在右前座上，要求女子出示證件，經警用系統初查，該女長相特徵與資料不符，員警當場發現異狀，直指女子「你口罩拿下來，你臉上沒痣啊！是通緝還是怎樣，你自己說清楚。」

由於該女堅稱自己報的身分資料無誤，並辯稱臉上沒痣是因為有化妝，員警後續將女子帶回警所清查，發現該女真實身分是24歲陳姓女子，因案遭通緝中，卻謊報其他女性友人身分，企圖蒙混過關。

據悉，陳女先前因涉詐欺、妨害性自主等案遭新北地檢署通緝，其中，妨害性自主案遭法院判刑7年多，她2022年間以5萬元交保後，新北檢屢傳她不到，又拘提未果，因此發布通緝。

陳女5月5日凌晨時分遭遇盤查時，是搭乘男友汽車外出，本想謊報友人身分過關，未料員警眼尖發現「少了顆痣」識破陳女謊言，終於將陳女解送歸案。

警方呼籲，民眾如因案遭受起訴、判刑，需留意後續相關司法文書，依期限內到案，以免成為通緝犯，法網恢恢疏而不漏，違法者切勿心存僥倖，警方對於治安工作絕不鬆懈，將持續查緝犯罪以維護社會安全。

陳姓女子自知因涉詐欺、妨害性自主等案遭通緝，近日深夜在與男友台北市中山區遭遇攔檢，謊報友人身分，卻因臉上少了顆痣被識破。記者李隆揆／翻攝
陳姓女子自知因涉詐欺、妨害性自主等案遭通緝，近日深夜在與男友台北市中山區遭遇攔檢，謊報友人身分，卻因臉上少了顆痣被識破。記者李隆揆／翻攝

妨害性自主 男友 通緝

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