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新北私校疑食物中毒 106人就醫2人住院、11人留觀

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

新北市私立裕德國際學校附設小學部師學前天到台中校外食農教育，食用新社農會推廣部提供的餐盒後，逾百名師生疑似食物中毒上吐下瀉送醫。台中市食安處今天說，累計106人就醫，其中2人住院、11人急診留觀中。製作餐盒廠商經稽查發現作業現場積塵不潔等缺失，依食安法勒令停餐消毒，檢體送驗中，最快兩周後有初步結果。

食安處說明，這所國小共262人到台中市新社校外教學，前天中午食用外購餐盒後，多人在當天下午1時30分後陸續出現不適症狀；截至今天上午10時，累計140人身體不適，有106人就醫，其中2人住院，11人急診留觀，其餘都已返家休養，後續將與新北市政府衛生局密切聯繫、全力協助與關懷。

食安處指出，餐盒是由新社區農會向豐一家食品公司訂購，內含什錦黃金炒飯、照燒雞腿排、椒鹽排骨、培根炒高麗菜、烘蛋、酥炸微笑薯餅等菜色。經前往作業場所稽查，發現作業現場積塵不潔、冷凍庫未除霜、食材未覆蓋等缺失，已依食安法第41條責令業者暫停作業及進行消毒，複查未合格前不得供餐。

食安處已取得餐盒留樣及採檢炒鍋、鏟子、夾子等3件檢體送驗中，後續食餘檢體如檢出病原菌，將依違反食安法最高可罰2億元，若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，則依違反食安法移送司法偵辦。

農業局表示，新社區農會獲知發生疑似食物中毒案後，第一時間北上關心學童身體狀況，也和校長保持密切聯繫。外教學活動現場所提供的水果鮮食，每日自主檢驗大腸桿菌及生菌數值均符合標準，為求慎重，當日留樣水果也另送第三方檢驗；農業局已指示各農會舉辦活動供餐應注意食品安全，並持續關心學童後續復原狀況。

台中市食安處接獲通報後派員前往餐盒作業場所稽查。圖／台中市政府提供
台中市食安處接獲通報後派員前往餐盒作業場所稽查。圖／台中市政府提供

食安 餐盒

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