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林秉聖合約鬧雙胞！他遭求償1276萬 律師開庭斥攻城獅「不要講話」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

職籃球星林秉聖去年合約鬧雙胞，先與PLG新竹街口攻城獅隊簽約後反悔，再與T1台北台新戰神簽約，被攻城獅提告求償276萬餘元懲罰性違約金，另應與台新戰神連帶賠償1000萬元，台北地方法院今開庭，雙方律師唇槍舌戰，林秉聖委任律師一度制止攻城獅委任律師「不要講話」。

林秉聖原先效力於T1聯盟中信特攻隊，合約到期後，攻城獅去年8月15日對外宣布和林簽約，但林事後在社群平台發文婉拒加盟，而產生合約糾紛，林秉聖與台新戰神簽約，並已多次出賽。

攻城獅事後除請求中華籃球協會尋求協助，譴責任何球團惡意挖角已正式簽約球員，並提告請求法院確認雙方合約關係存在，林秉聖、台新戰神，要求林賠償276萬餘元違約金，另林秉聖、台新戰神應連帶賠償1000萬元。

台北地院今開庭，林秉聖、攻城獅的律師均聲請傳喚證人，釐清林秉聖簽約時的狀況；林秉聖律師指出，欲聲請傳喚攻城獅總經理張樹人作證，因當初是張希望林能加盟攻城獅，並指不只有林一人被惡意挖角，若可以特定其他被惡意挖角的球員，也可能聲請傳喚。

期間，雙方律師各自表述意見，林秉聖律師一度認為攻城獅律師插話，而制止對方「不要講話」，法官也認為根據法院組織法規定，訴訟由法官指揮，要求雙方冷靜。

林秉聖律師認為，攻城獅沒有向中信特工報價，也沒有回應中信特工領隊詢問是否有提供合約給林秉聖，更沒有告知和林秉聖簽約，認為攻城獅簽約是惡意挖角。

台新戰神律師也指出，依據聯盟規章等規定，合約期滿或提出離隊證明的自由球員才可以自由加盟，而林秉聖當時與中信特工合約沒有期滿，攻城獅卻背著中信特工與林簽約，違反聯盟規章、公序良俗。

法院先前開庭時，攻城獅律師主張，林秉聖兩面手法雙邊簽約造成產業大亂，兩個球團均受害，而攻城獅已受有7112萬餘元的損失。林秉聖律師則說，林秉聖是取得中信特工離隊證明後才和台新戰神簽約，一切合法。

職籃球員林秉聖。圖／聯合報系資料照片
職籃球員林秉聖。圖／聯合報系資料照片
職籃球員林秉聖。圖／聯合報系資料照片
職籃球員林秉聖。圖／聯合報系資料照片

中信 律師 提告

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