北市警逮詐欺車手追逐200公尺 他落網辯「怕黑吃黑」

台北市警方日前獲報民眾遭詐，警民合作將取款車手謝姓男子約至松山區某超商內面交，未料埋伏員警一靠近，謝男立刻拔腿逃跑，員警追逐約200公尺後順利逮人，謝男落網後坦承犯行，稱第一次犯案就被逮，以為遭黑吃黑才逃跑，警詢後依詐欺罪嫌將其送辦，台北地檢署複訊後令其2萬元交保。

警方調查，松山分局東社派出所員警日前接獲民眾報案，稱其遭遇假投資詐騙，已面交財物給詐欺車手，見投資未出金才驚覺受騙，員警獲悉後與被害民眾合作，再次約出詐欺車手。

雙方相約松山區南京東路四段某超商面交，員警在超商附近埋伏等候，見31歲謝姓男子現身後，準備上前逮人，未料謝男一見有人靠近，立刻拔腿狂逃，員警見狀立刻上前追逐，警匪當街追逐約200公尺後，員警將謝男撲倒在地，雙方爆發扭打，員警因此四肢多處受傷，所幸無大礙，順利逮捕謝男。

據悉，謝男落網後坦承犯行，供稱自己是第一次取款就被逮，之所以看到人靠近就逃跑，是因為先前詐欺集團上游曾提醒，如果詐欺贓款被黑吃黑，損失的金額要由謝男承擔，他擔心遭黑吃黑，所以逃跑。