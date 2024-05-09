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北市警逮詐欺車手追逐200公尺 他落網辯「怕黑吃黑」
台北市警方日前獲報民眾遭詐，警民合作將取款車手謝姓男子約至松山區某超商內面交，未料埋伏員警一靠近，謝男立刻拔腿逃跑，員警追逐約200公尺後順利逮人，謝男落網後坦承犯行，稱第一次犯案就被逮，以為遭黑吃黑才逃跑，警詢後依詐欺罪嫌將其送辦，台北地檢署複訊後令其2萬元交保。
警方調查，松山分局東社派出所員警日前接獲民眾報案，稱其遭遇假投資詐騙，已面交財物給詐欺車手，見投資未出金才驚覺受騙，員警獲悉後與被害民眾合作，再次約出詐欺車手。
雙方相約松山區南京東路四段某超商面交，員警在超商附近埋伏等候，見31歲謝姓男子現身後，準備上前逮人，未料謝男一見有人靠近，立刻拔腿狂逃，員警見狀立刻上前追逐，警匪當街追逐約200公尺後，員警將謝男撲倒在地，雙方爆發扭打，員警因此四肢多處受傷，所幸無大礙，順利逮捕謝男。
據悉，謝男落網後坦承犯行，供稱自己是第一次取款就被逮，之所以看到人靠近就逃跑，是因為先前詐欺集團上游曾提醒，如果詐欺贓款被黑吃黑，損失的金額要由謝男承擔，他擔心遭黑吃黑，所以逃跑。
警方表示，現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。另呼籲，詐騙集團常在網路上以優渥待遇及不實廣告吸引年輕人應徵，並引導其擔任詐欺取款車手、取簿手等犯罪幫凶，民眾不可不慎，警方也將持續打擊詐騙犯罪，保障民眾財產安全。
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