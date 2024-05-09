快訊

沈建宏「雙手合十」回應前女友道歉文 坦言「結婚了也是離婚收場」

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警逮詐欺車手追逐200公尺 他落網辯「怕黑吃黑」

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前獲報民眾遭詐，警民合作將取款車手謝姓男子約至松山區某超商內面交，未料埋伏員警一靠近，謝男立刻拔腿逃跑，員警追逐約200公尺後順利逮人，謝男落網後坦承犯行，稱第一次犯案就被逮，以為遭黑吃黑才逃跑，警詢後依詐欺罪嫌將其送辦，台北地檢署複訊後令其2萬元交保。

警方調查，松山分局東社派出所員警日前接獲民眾報案，稱其遭遇假投資詐騙，已面交財物給詐欺車手，見投資未出金才驚覺受騙，員警獲悉後與被害民眾合作，再次約出詐欺車手。

雙方相約松山區南京東路四段某超商面交，員警在超商附近埋伏等候，見31歲謝姓男子現身後，準備上前逮人，未料謝男一見有人靠近，立刻拔腿狂逃，員警見狀立刻上前追逐，警匪當街追逐約200公尺後，員警將謝男撲倒在地，雙方爆發扭打，員警因此四肢多處受傷，所幸無大礙，順利逮捕謝男。

據悉，謝男落網後坦承犯行，供稱自己是第一次取款就被逮，之所以看到人靠近就逃跑，是因為先前詐欺集團上游曾提醒，如果詐欺贓款被黑吃黑，損失的金額要由謝男承擔，他擔心遭黑吃黑，所以逃跑。

警方表示，現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。另呼籲，詐騙集團常在網路上以優渥待遇及不實廣告吸引年輕人應徵，並引導其擔任詐欺取款車手、取簿手等犯罪幫凶，民眾不可不慎，警方也將持續打擊詐騙犯罪，保障民眾財產安全。

現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。記者李隆揆／翻攝
現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。記者李隆揆／翻攝
現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。記者李隆揆／翻攝
現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。記者李隆揆／翻攝
現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。記者李隆揆／翻攝
現場員警查扣贓款現金30萬元，公司章、手機等作案工具，全案詢後依詐欺現行犯將謝男移送台北地檢署偵辦，檢方複訊後令其2萬元交保。記者李隆揆／翻攝

詐欺 詐騙集團 車手

延伸閱讀

暖心！北市拉麵店雇聽障妹 提醒顧客「手指警語並非沒禮貌」

橋檢率先金融預警合作 領300萬「可疑帳戶」年輕男落網

北市警局長遭爆與角頭餐敘 陳政忠還原真相致歉

抓到了！到竹市田徑場假裝運動 專偷財物女子落網

相關新聞

汽車水箱製造商英瑞公司掏空案 董座內線交易賺646萬判4年

汽車水箱製造商英瑞公司掏空案，董事長翁文鍾因營運狀況不佳，導致股價持續下跌，涉嫌於2019、2020年間操縱股價，且於集...

行政院推「打詐新四法」送立院 加重刑責納三振條款

近年來詐騙手法不斷推陳出新，不僅造成民眾財產重大損失，對社會治安更構成嚴重危害，詐欺犯罪仍在高原期，行政院會今通過集結跨...

發監不到想「做球」給警 苦等近月還沒被通緝竟批檢效率差

一名準備發監執行的男子小陳（化名），執行當天未報到，等候檢方發布通緝，原本打算通緝令下來後，再請警界友人來抓，沒料苦等近...

蘇丹紅食安風暴今偵結 衛生局：已裁罰8172萬元

高雄檢調查出李彥廷利用親友名義，成立多家公司自大陸進口蘇丹紅辣椒粉，今天偵結起訴李男等6人及違法進口的6家公司，建請法院...

糗！謊報身分想混過攔檢 「無痣青年」被識破要關7年

陳姓女子自知因涉詐欺、妨害性自主等案遭通緝，近日深夜在與男友台北市中山區遭遇攔檢，謊報友人身分，卻因臉上少了顆痣被識破，...

高雄五星級飯店辦趴DJ「中離」 遭指吸毒告贏造謠同行

高雄某五星級酒店去年3月舉辦音樂派對，陳姓女DJ上場時，因身體不適中途下場，被送往醫院治療，但楊姓主辦人卻在舞台上稱陳女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。