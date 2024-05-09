警員辦案愛上詐欺嫌犯伴侶 洩密還安排在押嫌犯私會遭起訴

2022年底，台北市政府警察局松山分局蕭姓警員，因辦案時結識許姓嫌犯的林姓女友，為了追求林女，涉洩漏提訊資訊並替兩人安排會面，後來持續傳送情緒性訊息給林女，遭檢舉提告涉嫌恐嚇。台北地檢署今偵結，因蕭員否認犯行，依涉犯刑法之公務員洩漏國防以外之秘密罪，依法起訴蕭。

蕭涉嫌恐嚇部分，檢察官考量，因他未達對惡害通知程度，處分不起訴。

起訴指出，蕭原本任職於松山分局偵查隊警員，2022年12月間，他受理許女涉嫌的詐欺案件，當時許女羈押中。

據了解，蕭因對許女的伴侶林女有好感，進而追求林女。2022年12月25日，蕭傳訊息給林女，表示警方將於同月30日提訊許女，能替兩人安排會面。

警方提訊許女當天，蕭確實安排兩人在分局偵查隊頂樓吸菸區會面約半小時，遭其他警員發現。

後來，蕭追求林女不順利，便傳送具情緒性的訊息給林女，表示「林女不配合來做筆錄，就要拿拘票就去抓她」及「如果妳嫌許女關得不夠久，就讓她繼續關」等語。

林女因持續收到蕭傳送的訊息，不堪其擾，於是向警方檢舉，表示蕭曾替她與許女安排會面，提告蕭涉嫌恐嚇罪。警方將本案函送北檢指揮偵辦。