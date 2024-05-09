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影／性影片事件5月30日宣判 炎亞綸：盼不要再浪費社會資源

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人炎亞綸陷性影像風波，被控製造、意圖散布而持有少年性影像等2罪嫌，先前已和被害人達成和解，金額不便透露。士林地方法院今第四度開庭，傳喚同案被告陳姓男子到庭，陳男涉無故持有少年性影像罪嫌，未能和被害人達成和解。炎亞綸庭後表示「希望此事不要再浪費社會資源」。全案今辯論終結，訂今年5月30日上午11點宣判。

炎亞綸今庭後步出法院，雙手合十說，「謝謝大家這陣子的關心，希望此事不要再浪費社會資源。」最後點頭說，「辛苦了」，隨即上車離開。媒體詢問工作準備好了嗎？他則回答，現在沒有想那麼多。

耀樂庭後表示，「這案件已到一個段落，接下來就等判決出來，這段時間辛苦大家，謝謝。」他去年曾被報導要求1200萬元和解金，當時開直播稱「我要求對方提供700萬捐贈公益基金，類似兒少福利，對方的金額，我不談，雙方有達成和解，共識內容不外談，700萬怎麼會變1200萬元」

全案起源於，2017年間2人交往，炎明知對方未成年，卻在2017年12月至2018年6月間的不詳時間，在天母住處拍下性影像。耀樂2023年6月提告，炎在他未成年時期，違反他的意願拍性影片，還將影片散布供人觀覽。關於強制性交罪部分獲不起訴，耀樂提再議遭駁回，炎不起訴確定。炎歷經偵查供稱「為了助興才拿手機拍影片，拍攝前有先問對方，對方也有看到他拿手機在拍，沒有出言制止，不知影片為何外流」

檢方調查，2018年9月耀樂發現影片外流時，曾使用臉書Messenger通訊軟體質問炎亞綸，「video?」 這是你手機的，你怎麼把它放出去？炎當時則回覆，「我的影片沒有外流任何人，我完全不知道怎麼會外流，我之前手機有送修，我已經刪掉了。」

檢方查扣炎的手機送「數位鑑識」，僅有抓到炎在2019年5月4日傍晚5時許、2020年2月5日深夜11時許，2度私下傳給2名不詳網友觀看，並沒有散布性影像給不特定人或特定多數人瀏覽；檢方認定，炎因無故繼續持有該性影像，認定他涉犯「修正後意圖散布而持有少年性影像」及「製造少年猥褻行為電子訊號」罪嫌」等2罪嫌起訴。

今同案被告陳姓男子也到庭與被害人談和解，但對於賠償金額無共識，調解不成立。陳男涉在2018年9月間，從推特不詳網站，下載本案性影像並用Whats App傳給炎亞綸觀看，持續無故持有少年性影像。去年8月陳男遭檢方搜索，查扣存有性影像的手機及筆電，依修正後無故持有少年性影像罪嫌起訴。

炎亞綸陷性影像風波，庭後他表示希望此事不要再浪費社會資源，全案5月30日宣判。記者蕭雅娟／攝影
炎亞綸陷性影像風波，庭後他表示希望此事不要再浪費社會資源，全案5月30日宣判。記者蕭雅娟／攝影
炎亞綸陷性影像風波，庭後他表示希望此事不要再浪費社會資源，全案5月30日宣判。記者蕭雅娟／攝影
炎亞綸陷性影像風波，庭後他表示希望此事不要再浪費社會資源，全案5月30日宣判。記者蕭雅娟／攝影

影片 未成年 耀樂

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