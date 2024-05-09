涉詐補助款被訴 「選美皇后」議員朱珍瑤喊冤強調清白

國民黨桃園市議員朱珍瑤被控利用人頭詐領公費助理補助17萬餘元，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例起訴。對此，朱珍瑤強調自己是清白的，會向法院清楚說明，希望司法還她公道。

朱珍瑤從政前參加過不少國內外選美比賽，曾獲2005年中國小姐第5名，2006年世界比基尼大賽殿軍和2009年世界亞裔小姐亞軍，有「選美皇后」美名，從政後多關注兒少教育與公共衛生議題，在地方民眾之間風評不錯，有事通常第一時間會想到她；2021年8月23日，朱珍瑤被檢調約談補助款案，她曾表示是有心人士為選舉操弄司法，今天傳桃檢起訴，她也有話要說。

朱珍瑤強調自己是清白的，喊冤自己從政多年都是在服務民眾，並無利用議員職權做自己生意，也沒有利用議員身分撈錢，不知檢方起訴的依據何在。

朱珍瑤也說，自己只有2021年8月23日被檢調約詢，從那次之後再無任何約詢，她沒有說明陳述意見的機會，這對她來說很不公平。然而，檢方已經起訴，後續會努力向法院說明，證明自己清白。