北市警涉洩漏提訊時間 安排在押被告私會女友遭起訴
台北市警察局松山分局偵查隊蕭姓警員處理詐欺案件時，涉嫌洩漏提訊時間，安排在押許姓女子與女友在警局見面。松山分局主動移送法辦，北檢今天依刑法洩密罪嫌起訴蕭男。
台北地檢署起訴指出，蕭男於民國111年12月間，受理偵辦許姓被告與林姓女友涉嫌詐欺案，許姓被告因此案遭羈押禁見。
111年12月25日，蕭男以LINE通知林女，警方將於12月30日提訊許姓被告於松山分局偵查隊詢問，並允諾會安排林女與許姓被告會面。當天，蕭男確實安排林女與許姓被告於松山分局偵查隊的陽台會面。
松山分局獲悉此事並主動調查，把蕭男移送法辦，並調離偵查隊。檢察官認定，蕭男涉犯刑法公務員洩漏國防以外的秘密罪，事證明確，今天依法提起公訴。
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