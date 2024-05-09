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詐欺加害人、被害人、金額「三多」 修專法懲詐可判刑10年

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

行政院會今天將通過詐欺犯罪危害防制條例等4部「打詐法案」，有關懲治詐欺犯罪法案規定，若詐騙金額在1000萬元上的犯罪，法定刑度訂有期徒刑3年以上、10年以下，相關法案通過後，再送立法院審議。

據了解，政務委員羅秉成與法務部檢察司針對詐欺犯罪橫行防治，密集開會討論，擬具新的詐欺犯罪危害防制條例的懲詐「專法」，對詐欺犯罪態樣如涉及「三多」將更嚴厲加重處罰。

法條所針對的「三多」包括「犯罪人數多」、「犯罪被害人多」、「犯罪金額多」等構成要件，均明確以法律規範，另外，對涉犯「鉅額詐欺加重罪」罪名的受刑人，於入監執行如欲申請假釋，也會更趨嚴格審查以配套。

比較特殊的部分是，受重大詐騙被害人的司法訴訟權益，草案設計擬以公權力資源予以提供協助。

據了解，詐欺犯罪危害防制條例的規範適用度廣，目前遭到起訴、法院審理中的「虛擬幣ACE王牌交易所案」涉詐22億元、「im.B不動產媒合案」吸金25億元，未來法案如三讀上路都有可能適用。

除了詐欺犯罪危害防制條例草案專法外，法務部同時也大幅翻修洗錢防制法、擬具科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

法務部 詐欺 詐騙

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