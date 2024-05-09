警政監林明佐貪瀆洩密案 前女董座300萬交保

警政監林明佐貪瀆洩密案，電競聯盟前董事長徐培菁300萬元交保。圖／聯合報系資料照片 台中地檢署追查刑事局三線二星警政監林明佐貪瀆洩密案，懷疑林和電競聯盟前董事長徐培菁掛鉤，搜索林前一日先依賭博、洗錢等罪嫌命徐女三百萬元交保。檢、廉前天至昨天發動第二波搜索，鎖定博弈業者招待所等據點，帶回十二人偵訊，全案恐向上發展。

昨天有媒體報導，林明佐疑是中徐女的「美人計」，兩人各自離婚後互以老公、老婆相稱，林還會向徐洩漏警方偵辦博弈集團細節、動向，讓徐女得以和博弈集團回報。

對此台中地檢署未證實，徐女則發聲明，否認和博弈集團有任何關係，稱她是任董事長時因慈善基金會長期資助台中弱勢警員，才和時任台中市刑警大隊大隊長的林明佐熟識；媒體影射二人關係都是子虛烏有；至於對話細節被披露，她質疑有人洩密，要求檢方查明。

林明佐擔任台中市刑大大隊長期間，疑和博弈集團交往密切，涉嫌提前將檢警偵辦行動洩密，五月二日檢廉搜索林目前任刑事局警政監的辦公室和住處，並查出林相關戶頭有兩千多萬元存款、家中藏百萬元現金。

據了解，檢、廉一一出具林金流動向、通聯，並追問上千萬來源不明財產，林在廉政官勸說下雖認罪但「不乾不脆」，加上還有共犯未到案，被依組織、貪汙等六重罪收押禁見。

檢方早一步在一日先傳喚徐培菁到案，從相關對話、互動關係，認為徐和林明佐關係不單純，訊後依賭博、洗錢等罪嫌命徐女三百萬元交保。

檢方七日、八日指揮高雄市警科偵隊等單位展開第二波搜索，兵分十四路赴業者在台中南屯區的招待所、據點等搜索；據了解林明佐落網消息曝光，多處據點人去樓空，檢警扣得部分現金、名表、名車，帶回十二人偵訊調查。