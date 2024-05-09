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台糖嘉義、彰化養豬場 爆就地回填汙泥

聯合報／ 記者邵心杰陳儷方／連線報導

台糖養豬場爆回填廢汙泥、建築廢棄物弊案，專案小組現場開挖時還傳出腐敗臭味。圖／民眾提供
台糖養豬場爆回填廢汙泥、建築廢棄物弊案，專案小組現場開挖時還傳出腐敗臭味。圖／民眾提供
台糖養豬場公務員被檢舉涉貪，台南地檢署追查發現嘉義義竹、彰化二林兩處養豬場廢汙泥申報數量有異，廢棄物流向不明，前天指揮環、警、廉近百人搜索，開挖現場發現場區內被回填廢汙泥、營建廢棄物及棄置斃死豬，約談十一名被告，檢方複訊後聲押四名養豬場公務員及兩名廠商。

據了解，廉政署接獲檢舉，台糖養豬場疑涉貪瀆弊案，調查時意外發現義竹、二林兩處養豬場廢汙泥申報數量有異，部分廢棄物流向不明，經環管署資料勾稽、調閱衛星影像比對，查出養豬場疑逕自開挖農地或林地，就地回填堆置養豬廢水產出的廢汙泥等廢棄物。

檢方前天指揮廉政署、環管署、警政署保五總隊，及嘉義、彰化兩地警方、衛生局人員，動員九十多人同步搜索廿處；檢察官現場指揮開挖養豬場，發現廢汙泥回填深度達二到三公尺，挖出的土方散發出豬糞發酵腐敗臭味，交由環管署人員採樣送驗。

據調查，挖土機司機坦承曾受雇在養豬場旁土地挖坑回填、堆置廢棄物；義竹養豬場一處露天坑洞內甚至有豬隻殘骸，養豬場人員承認將斃死豬隻就地放置任其腐爛。

台南地檢署出動十多位檢察官複訊李姓等五名養豬場公務員、梁姓等六名廠商，並傳六名證人，訊後以四名養豬場公務員與兩名廠商涉犯廢棄物清理法、貪汙等罪嫌，有逃亡、串供、滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見。

另一名養豬場人員和三名廠商分別以廿萬至五萬元交保，其餘請回。

檢方指出，養豬場廢水處理設備產出廢汙泥，未依規定再利用即屬廢棄物，未經許可任意回填、堆置，造成環境汙染，破壞環境品質，觸犯廢清法等刑責。

台糖董事長楊明州昨晚表示，相關人員還在接受調查，情況明朗後會召開會議檢討流程，如違反環保規定會妥適處理，行政責任也會啟動調查。

公務員 台糖 廢棄物 貪汙 農地 養豬場

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