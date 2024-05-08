首件三審定讞國民法官案！毒男開車亂竄撞死2人 最終判關12年

男子劉俊龍去年初吸食安非他命後，駕車在台中市區闖紅燈、逆向撞死葉姓男子、連姓女子，一審國民法官依不能安全駕駛致人致死、肇事逃逸等罪判刑12年，二審維持一審判決，最高法院今駁回上訴而定讞，此案也是首例三審確定的國民法官案件。

劉俊龍（48歲）2023年1月14日吸安非他命後，隔天晚間7時駕車行經台中東區復興路、立德街，追撞一輛停等紅燈的小客車，劉怕無照、毒駕犯行曝光，央求對方不要報案未果，他一路狂飆連闖10個紅燈、逆向行駛，撞死葉（65歲）、連女（38歲）。

一審台中地方法院國民法庭審理時，劉俊龍坦承犯行，並稱因被昔日獄友戴綠帽，氣憤下吸食安非他命才會釀禍，對被害家屬感到抱歉，但無力賠償；家屬淚訴希望判決劉無期徒刑，公訴檢察官也具體求刑22年，但國民法官一審判決劉12年徒刑。

劉俊龍、檢方均提上訴，劉開庭時認為一審量刑過重，「若獲輕判出獄後會賠償被害人家屬」，但被害家屬不領情，認為劉根本沒有和家屬談和解，希望法院重判。

台中高分院二審認為，本案為國民法官參與審判，有關科刑事項的評議，都經國民法官、職業法官過半數意見決定，不是單純由職業法官評決，一審已具體審酌刑法各款量刑因子，量刑也沒有輕重失據或偏執一方，二審自應尊重，駁回雙方上訴，維持判劉12年徒刑。

案件上訴，最高法院認為二審判決認識用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞，劉俊龍確定判關12年徒刑。

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