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台南男酒後騎車自撞路樹害死友人 國民法官判4年3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南廖姓男子去年4月2日酒後騎機車搭載顏姓友人，經後壁172甲線路段1.4公里處附近時，右偏駛撞上路樹，致人車倒地，2人均受傷送醫救治，顏5日傷重不治，經國民法官法庭審理，今下午宣判，認廖犯駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達0.05%以上，因而致人於死罪處4年3月。

國民法官法庭審理時，廖及辯護人就檢察官起訴書犯罪事實均不爭執，並有檢察官提出相關證據佐證，認廖犯刑法中駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達0.05%以上，因而致人於死罪。但對量刑部分，檢辯有爭執。

台南地院指出，廖不構成自首。但承辦員警案發當天經過相關蒐證，透過其他車輛的行車紀錄器畫面、車籍資料及廖前妻的指認，在廖昏迷不能表示自己是駕駛人的情況下，員警已有確切的根據合理懷疑被告是肇事者。但考量廖肇事後昏迷無意識，錯失自首的機會，此部分應在廖坦承自白的量刑因子，對他為有利的考量。

台南地院表示，廖曾於2013年因為酒駕的案件，自摔受傷而送醫，而且檢察官有給予1次緩起訴的自新機會，仍沒有心生警惕，何況廖當天早上已有飲酒，之後才騎車去跟顏在熱炒店續攤，一同飲酒，結束後廖可以選擇不搭載顏，而且他也沒顧及自身家庭中低收入戶的情況，以及還有2名子女、母親需要照顧，仍心存僥倖選擇酒駕，所以廖行為時沒有特殊值得憫恕的情狀。

但考量顏與廖共同飲酒，顏知道廖是酒駕且沒有攜帶安全帽的情況下，仍選擇讓廖搭載，已與一般酒駕案件隨機撞到用路人有所不同，並不是所有的錯誤都由廖承擔，顏也必須為這個結果負擔一部分的責任，此部分應該對廖作有利的認定。

台南地院審酌，廖犯後在警詢、偵查及法院調查時，對於案發過程未如實說明，態度仍有反覆，沒有真誠悔悟的心，直到審理前才坦承犯罪，且迄今未跟家屬達成調解，沒有積極彌補過錯的作為，認廖犯駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達0.05%以上，因而致人於死罪處4年3月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院審酌，廖犯後直到審理前才坦承犯罪，且迄今未跟家屬達成調解，認他犯駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達0.05%以上，因而致人於死罪處4年3月。圖／本報資料照
台南地院審酌，廖犯後直到審理前才坦承犯罪，且迄今未跟家屬達成調解，認他犯駕駛動力交通工具而血液中酒精濃度達0.05%以上，因而致人於死罪處4年3月。圖／本報資料照

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