台中40歲身障男提告要爸養 父斥他假病：不能一直當啃老族

台中40歲簡姓男子領有身障手冊，主張自己沒工作能力，提告請求父親給付他每月1萬2838元扶養費，簡父反駁兒子已成年「不能一直當啃老族」，自己還曾被兒子趕出家門，痛批他未盡孝道根本裝病；法院查，簡不能證明自己無謀生能力，請求不合法，判處駁回，可上訴。

簡男聲請指出，他領有身心障礙手冊，沒有工作住院治療中，生活無法維持，依平均每人月消費支出對父親請求扶養費1萬2838元。

簡父抗辯稱，兒子已經是40歲成年人，應對自己行為負責，不能一直當啃老族脅迫家人，且兒子出獄後主使阿公阿嬤離婚訴訟，另外在雲林地院也對他請求支付長輩喪葬費用，兒子都有出庭精神正常。

簡父也說，自己已經退休每月靠勞保金度日，還要照顧87歲有罹癌、慢性病父親，另得支付因精神疾病住院20多年的弟弟費用，已經無力再照顧他人。並痛批兒子他不敬，還辱罵阿公，將他趕出家門、電話騷擾，長年未盡孝道，根本是假裝生病。

台中地院查，簡男需主張不能維持生活而無謀生能力才能請求扶養，簡雖提出身障手冊等，但都不足以證明他現為或未來屬無謀生能力之人。