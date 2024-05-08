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官兵「暴行犯上」不同於民眾打架 軍、檢皆認為應從重量刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

軍人平時犯法移送普通法院審理，有人憂心義務役期延長到1年，違法、違紀事件可能增加，部隊暴行犯上獲輕判衍生的問題會更嚴重。基隆地檢署檢察長李嘉明說，重大軍法案件會促請法院從重量刑；主任檢察官陳照世建議軍方可出席法院庭審，陳述軍中暴力行為和一般民眾傷害案件不同，供法官量刑參考。

軍事審判法2013年8月修正後，軍人非戰時犯法移送普通法院審理，「暴行犯上」輕判問題引發部隊關注。義務役延長為1年實施前，國防部曾向檢方說明部隊領導統御現況，希望檢方嚴辦暴行犯上、抗命等軍紀案件。

基隆地檢署表示，最高檢察署指示辦理重大軍法違紀案件，應隨時與軍事機關保持聯繫。基隆地區「檢察與軍事機關業務聯繫會議」，昨在基隆海軍131艦隊會議室召開，由李嘉明和與131艦隊長薛柏洋少將共同主持。基檢、131艦隊和海軍基隆後勤支援指揮部、陸軍第6軍團指揮部、基隆市後備指揮部、憲兵第205指揮部、基隆憲兵隊、三軍總醫院基隆分院等單位派員參加。

李嘉明在會中表示，基隆地檢署已成立軍法專組，與轄內軍事機關建置聯繫窗口，確保雙方溝通無礙。檢察官辦理軍法案件，應考量案件對國軍領導統御的危害，縮短偵辦期程，並針對重大軍法案件，促請法院從重量刑，檢軍共同維護軍隊紀律及國家安全。

薛柏洋對於檢察機關重視並支持國軍紀律維護表示感謝，他說，軍紀維護仰賴司法機關與軍事機關共同合作，雙方應隨時保持聯繫，未來透過聯繫會議增進雙方彼此瞭解，建立互信，妥適因應處理各類軍法違紀案件，共保國家安全。

基隆地檢署主任檢察官陳照世、基隆憲兵隊長邱偉華在會中提出工作報告，陳照世說，軍法案件主要有暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆、侮辱長官等類型，並分別提醒軍方應注意事項。就軍人逃亡案件，軍方應迅速檢附相關事證報請檢察官核發拘票、適時發布通緝。

發生重大軍法違紀案件，經檢方偵查起訴，法院開庭審理時，除了檢察官出庭陳述，陳照世也建議當事人或部隊代表出席，向法官陳述犯罪對軍隊領導統御造成的嚴重影響，官兵暴力犯下和一般民眾發生衝突不一樣，共同促使從重量刑。

邱偉華表示，憲兵隊作為軍事機關與地檢署間的橋樑，將持續協助軍法案件完善處理。檢、軍與會人員也在會議中，就軍事紀律議題、實際案例、遭遇困難等狀況對話討論，凝聚共識，共同捍衛軍事紀律，守護國家安全。

基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，希望透過檢軍意見交流凝聚共識，共同維護軍隊紀律及國家安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，希望透過檢軍意見交流凝聚共識，共同維護軍隊紀律及國家安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，基檢人員參訪海軍艦艇，更加體認軍紀及國防重要性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，基檢人員參訪海軍艦艇，更加體認軍紀及國防重要性。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，希望透過檢軍意見交流凝聚共識，共同維護軍隊紀律及國家安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，希望透過檢軍意見交流凝聚共識，共同維護軍隊紀律及國家安全。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，由基檢檢察官李嘉明（左）、海軍131艦隊長薛柏洋少將主持。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署和基隆地區部隊召開業務聯繫會議，由基檢檢察官李嘉明（左）、海軍131艦隊長薛柏洋少將主持。記者邱瑞杰／翻攝

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