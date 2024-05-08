二審逆轉！范立達、楊鳴聽命北京愛奇藝 原無罪改判5月刑

愛奇藝影音平台被認定是中資，禁止在台運作，歐銻銻娛樂、斯翠明科技公司（均解散）遭控協助北京愛奇藝在台業務，負責人范立達、高級副總裁楊鳴、財務主管趙善真被依兩岸人民關係條例起訴，一審以難認北京愛奇藝有二家公司股權和實質控制力判3人無罪。檢方上訴，台灣高等法院今改判范與楊5月、趙3月徒刑，均得易科罰金。

檢方指控，歐銻銻、斯翠明公司遭北京愛奇藝「實質掌控」，唯一客戶就是北京愛奇藝，2015年10月起，北京愛奇藝指示歐銻銻在內湖運作影音平台，營運方向、員工獎懲都需北京核可。

北京愛奇藝控制香港奇藝公司，曾匯款至楊、范等人帳戶，2017年5月，范存入950萬元至歐銻銻公司帳戶，隨即增資至1千萬元。經濟部投資審議委員會懷疑歐銻銻營運資金來源，楊鳴、范立達、趙善真依北京愛奇藝指示，以趙善真為登記負責人，2020年6月15日成立斯翠明公司取代歐銻銻，歐銻銻員工泰半轉移。

檢方前年起訴范等3人，並認為5、6年間薪資所得共4千多萬元均犯罪所得，建請沒收。范立達強調「在做自己的業務生意」，並非替北京愛奇藝工作，是代理關係；楊鳴稱公司資金是向北京愛奇藝「借款」，他再用個人名義借給范立達，事後都有還。士林地院指難以認定北京愛奇藝有取得二家公司「股權或實質經營、控制權」，難證明實質控制力，判3人無罪。

但高院依照楊鳴、范立達的供述、北京愛奇藝公司在台子公司工作計畫書，再參酌北京愛奇藝在歐銻銻成立後陸續匯入營運資金的事實，認為歐銻銻是北京愛奇藝專為在台從事業務活動而設，且歐銻銻與斯翠明的人事、預算、業務、財務、組織，均直接聽命於北京愛奇藝，並非授權經銷或代理關係。

高院認定3人犯兩岸人民關係條例「非法為業務活動罪」，犯行明確，辯詞不足採信，依3人分工情節分別判刑。高院另指此罪規範目的是使大陸地區營利事業在台進行業務活動前，藉由主管機關的審查保障台灣交易安全，因無證據證明3人領取的薪資屬未經主管機關許可的不作為因而取得之犯罪所得，未宣告沒收。