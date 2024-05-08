剴剴案保母丈夫及子女涉滅證和串證 北檢昨約談4人請回

一歲男童剴剴（化名）遭收托的保母姊妹劉彩萱與劉若琳凌虐致死，台北地檢署於上個月偵結，依涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等罪，起訴兩人。檢方另偵辦，劉彩萱的王姓丈夫及子女，涉嫌滅證與串證，昨天指揮警方搜索約談劉彩萱的丈夫及子女共4人到案，訊後諭知4人請回。

全案源於，劉彩萱收托剴剴後，接續對他施以凌虐妨害自由及傷害行為，造成剴剴終因低血容性休克而停止呼吸死亡。今年4月18日，檢方依涉犯刑法凌虐兒童妨害身心發展致死、兒童及少年福利與權益保障法等罪嫌，起訴兩人。

檢方另查出，今年2月底，當時檢方仍在偵辦剴剴案時，約談劉若琳，當時劉若琳與親人在偵訊庭外討論案情，涉嫌串證。對此，檢方簽分他字案偵辦，檢警於昨天執行搜索，以被告身分約談劉彩萱的丈夫與1名子女，另外2名親人則以證人身分到案，檢察官偵訊後，諭知4人請回。