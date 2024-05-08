太魯閣號49人罹難隧道還有遺骸 法務部：指示法醫所妥善處理

發生在2021年4月2日的台鐵408次太魯閣號出軌49人罹難事件，事故已3周年，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」指在隧道內又發現遺骸等，法務部今天表示，事故的後續處置都在進行中，已指示法醫研究所確認後妥善處理。

法務部表示，花蓮地檢署已說明將檢討蒐證相關流程，也會要求檢方與有關單位勘查時務必確認現場有沒有其他證物或遺骨，將責成辦案單位未來更審慎處理。

法務部官員表示，太魯閣號出軌事件後來發現的可能罹難者遺骸，已由花蓮地檢署陸續送交法醫研究所比對、鑑別

據了解，花蓮地檢署今天就此爭議指出，台鐵公司應罹難者家屬要求，於2月27日由花蓮工務段會同家屬進入大清水隧道內尋找，發現疑似被害人遺骨2件及遺物。

花檢另表示，經後續全面清查大清水隧道，3月20日凌晨時檢警、台鐵人員會同部分罹難者家屬進入隧道內，現場發現疑似被害人遺骨35件、遺留物14件，檢察官已將遺骨送往法醫研究所鑑識，正研擬後續發還事宜。

【中央社 花蓮縣8日電】

花蓮地檢署主檢蔡勝浩表示，清查範圍從撞擊點大清水隧道北口往南延伸150公尺，利用凌晨0時至4時間列車空擋，由台鐵人員協助，將左右兩側電纜線及水溝蓋移開，下方土石以濾網篩出可能遺骨。

蔡勝浩指出，疑似遺骨全數送法醫研究所相驗，有25件骨骼驗出被害人身分，檢視比對與11名罹難者身分相符，部分遺骨因萃取DNA驗後用盡，目前可供發還的遺骨共8件，為6名罹難者所有，已逐一向家屬聯繫領取方式。

蔡勝浩說，有家屬反映隧道口可能還有遺留物及遺骨存留，台鐵與家屬研擬後續清查作業，因碰上0403強震及後續餘震，目前暫緩執行，後續會配合台鐵安排。