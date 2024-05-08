快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉警政監林明佐美人計？女主角今聲明澄清不實：檢調洩密

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動給徐，並懷疑徐也是集團共犯，2日搜索林明佐前一天，就已先傳徐女到案，依涉嫌賭博洗錢罪等命300萬元重保；徐今天委由律師發聲明澄清，周刊內容報導不實，損害形象，也認為報導披露對話細節，檢調也應查明有無內部人員洩密。

徐培菁今天委由律師發布聲明，針對鏡周刊報導內容部分，發布4個重點，予以澄清。聲明指出，她與「2580博奕集團」無任何關係，目前是經營遊戲設計開發公司，種類多元，無遭博弈集團吸收。

聲明指出，她與林明佐認識多年，因她擔任慈善基金會的董事長，長期資助台中市弱勢警員，才與林認識，雙方無周刊報導指稱「以老公、老婆互稱」等情狀，描述是子虛烏有，嚴重損害其形象。

聲明指出，她與律師在上周自願到場協助檢察官、調查官調查，不過偵查程序、內容雖得由偵查機關適度公開或揭露，應統一由發言人或受指定人員發布，此為偵查不公開作業辦法所明定。但周刊報導的細節，涉及對話內容、偵辦過程，是否有涉及公務員洩漏國防以外之機密，應由台中地檢署查明究辦。

聲明表示，她不是鏡周刊報導所稱博奕集團成員，更與報導所稱林明佐的財產不明來源無關，檢調單位既稱尚有共犯仍待追卻任由偵查程序、內容外洩給新聞記者，已嚴重違反上開作辦法的規定，且不無隔空指導未到案集團成員辦案方向之嫌，她深表遺憾，希望承辦檢察官查明以正視聽。

台中地檢署表示，本署檢察官因偵辦賭博、洗錢等案件，經傳訊徐姓被告到案說明後，認徐姓被告涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，在今年5月1日諭知300萬元交保候傳，本案的相關案情，陸續偵查釐清中。

徐培菁被控與警政監林明佐洩密、財產來源不明罪有關，徐今發布聲明稿澄清。圖／本報資料照
徐培菁被控與警政監林明佐洩密、財產來源不明罪有關，徐今發布聲明稿澄清。圖／本報資料照
徐培菁被控與警政監林明佐洩密、財產來源不明罪有關，徐今發布聲明稿澄清。圖／讀者提供
徐培菁被控與警政監林明佐洩密、財產來源不明罪有關，徐今發布聲明稿澄清。圖／讀者提供
徐培菁被控與警政監林明佐洩密、財產來源不明罪有關，徐今發布聲明稿澄清。圖／讀者提供
徐培菁被控與警政監林明佐洩密、財產來源不明罪有關，徐今發布聲明稿澄清。圖／讀者提供

洗錢 警察 貪汙 賭博

延伸閱讀

警政監林明佐中美人計？電競前女董座提前300萬交保

提前曝光辦案行動…警政監林明佐洩密貪瀆收押 中檢再14路搜索博弈集團

按慣例連坐法？警政監涉6重罪收押 基層警：哪位大長官要下台？

涉和博弈集團掛鉤...林明佐不明財產達2千多萬 偵辦人員曝他心態：過度自信

相關新聞

涉警政監林明佐美人計？女主角今聲明澄清不實：檢調洩密

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培...

男闖關渡鹹粥20秒槍殺越南老闆娘 夫怒批色魔求重判…法院判刑20年

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘女，遭依殺人罪起訴。士林地方法院審理時，潘女丈...

北檢續查汪小菲搬移4幅畫涉毀損債權 大S撤告、汪小菲獲不起訴處分

藝人「大S」徐熙媛與汪小菲離婚後，兩人對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署...

陳水扁女兒陳幸妤植牙糾紛 遭病患求償130萬…訂5月29日宣判

前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，求償130萬元，台南高分院今上午開辯論庭，周女掀口罩秀出缺牙窘況，指控...

曾為模範警察…高雄刑警洩密火速免職 法官認不構成「貪汙」輕判

曾獲選模範警察的偵查佐李育輝，去年被查出洩漏個資給張姓高中同學，去年11月被法院裁定收押禁見，李也被高雄市警局火速記兩大...

【即時短評】草率檢警與台鐵 再度刺痛太魯閣事故家屬的心

太魯閣號事故已發生三年，去年太魯閣事故罹難者家屬在事故車廂發現遺骸，已引發譁然，家屬今年重回清水隧道，竟又發現遺物與11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。