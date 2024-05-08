涉警政監林明佐美人計？女主角今聲明澄清不實：檢調洩密

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動給徐，並懷疑徐也是集團共犯，2日搜索林明佐前一天，就已先傳徐女到案，依涉嫌賭博、洗錢罪等命300萬元重保；徐今天委由律師發聲明澄清，周刊內容報導不實，損害形象，也認為報導披露對話細節，檢調也應查明有無內部人員洩密。

徐培菁今天委由律師發布聲明，針對鏡周刊報導內容部分，發布4個重點，予以澄清。聲明指出，她與「2580博奕集團」無任何關係，目前是經營遊戲設計開發公司，種類多元，無遭博弈集團吸收。

聲明指出，她與林明佐認識多年，因她擔任慈善基金會的董事長，長期資助台中市弱勢警員，才與林認識，雙方無周刊報導指稱「以老公、老婆互稱」等情狀，描述是子虛烏有，嚴重損害其形象。

聲明指出，她與律師在上周自願到場協助檢察官、調查官調查，不過偵查程序、內容雖得由偵查機關適度公開或揭露，應統一由發言人或受指定人員發布，此為偵查不公開作業辦法所明定。但周刊報導的細節，涉及對話內容、偵辦過程，是否有涉及公務員洩漏國防以外之機密，應由台中地檢署查明究辦。

聲明表示，她不是鏡周刊報導所稱博奕集團成員，更與報導所稱林明佐的財產不明來源無關，檢調單位既稱尚有共犯仍待追卻任由偵查程序、內容外洩給新聞記者，已嚴重違反上開作辦法的規定，且不無隔空指導未到案集團成員辦案方向之嫌，她深表遺憾，希望承辦檢察官查明以正視聽。

台中地檢署表示，本署檢察官因偵辦賭博、洗錢等案件，經傳訊徐姓被告到案說明後，認徐姓被告涉有賭博、洗錢等罪嫌重大，在今年5月1日諭知300萬元交保候傳，本案的相關案情，陸續偵查釐清中。