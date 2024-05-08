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陳水扁女兒陳幸妤植牙糾紛 遭病患求償130萬…訂5月29日宣判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，求償130萬元，台南高分院今上午開辯論庭，周女掀口罩秀出缺牙窘況，指控陳幸妤醫療不當致身心受創，甚至丟了街頭藝人工作。陳幸妤未到庭，委由律師辯護，主張醫審會已鑑定陳幸妤沒有醫療疏失，全案訂定本月29日宣判。

周女提告，2020年8月至2021年5月間，她由陳幸妤替她進行門齒植牙及假牙療程，已支付15萬元。陳幸妤使用使用長短、效期不一植牙產品，又於製作假牙時，假牙印模中途由助理接手，助理搖動牙齒拔起齒模，致她左邊植牙處往左第二顆牙齒因此往外爆出，還不當割除她的牙齦肉，害她健康及精神上受損害。

周女要求賠償慰撫金50萬元外，工作損失、重新植牙費用及醫療費用等，總共130萬多元。她也提供當年照片說，再賠多少錢也沒有辦法恢復她植牙前的美貌。

律師蔡淑文說，陳幸妤植牙2顆及牙冠，惟周女對處理過程不滿意，陳幸妤有所警覺，也拍照存證，周女要求不可以固定，甚至要求全部退費，陳幸妤請她到別家牙醫診所完成後續工作。蔡淑文表示，當初周女委託陳幸妤3顆假牙，並非全口重整，是自身牙周病、牙菌斑等疾病因素，迄今2、3年，延誤診斷，致牙齒鬆動等病情加重。

蔡淑文指出，一審時，前總統陳水扁即勸周女盡速找個信得過的醫師接手，且植體、牙冠還在，盡速完成相關療程。她認為，經醫療鑑定，認為陳幸妤在替周女植牙時，植體深度、長短，符合一般診所醫療水準，周女也無法證明她受植牙手術後有造成牙齒爆出，一審判陳幸妤勝訴，周女所指與陳幸妤醫療行為無因果關係，且其求償也超過一般標準。

陳幸妤醫療糾紛案，在刑事部分，周女控告陳幸妤業務過失傷害，檢察官認為陳幸妤並無疏失，不予起訴，周女再議也遭台南高分檢駁回，陳幸妤不起訴確定。

另在民事部分，陳幸妤一審委由父親前總統陳水扁打贏官司，獲判免賠。周女不服上訴，今年2月19日台南高分院首度開準備庭前，陳幸妤改委任律師蔡淑文擔任辯護律師，全案預定本月29日宣判。

前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，求償130萬元，台南高分院今上午辯論終結，全案預定本月29日宣判。圖／本報資料照
前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，求償130萬元，台南高分院今上午辯論終結，全案預定本月29日宣判。圖／本報資料照

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