【即時短評】草率檢警與台鐵 再度刺痛太魯閣事故家屬的心

太魯閣號事故已發生三年，去年太魯閣事故罹難者家屬在事故車廂發現遺骸，已引發譁然，家屬今年重回清水隧道，竟又發現遺物與11位罹難者遺骸。外界固然質疑台鐵未盡檢查責任，但當時負責蒐證的花蓮地檢署、警方與運安會，毫不嚴謹的蒐證過程，更一再刺痛家屬的心，讓他們情何以堪？

去年太魯閣事故家屬在台鐵富岡機廠的事故車廂內發現頭蓋骨，隨後又發現44塊遺骨及遺物，不僅讓家屬不滿、難過，連交通部邀請來台分享安全改革檢討的日本專家也多所批評。

行政院事後雖然坦承有疏失，也召開檢討會，釐清後續流程，但太魯閣事故家屬在震驚之餘，擔心有其他遺骸與遺物被留在清水隧道，因此提出再次搜索隧道的要求。未料今年2月27日與3月20日進入清水隧道後，卻又在隧道下發現遺骸與遺物，事故遺落物品甚至隨意堆放在隧道角落。

台鐵公司因為太魯閣事故而公司化，每次談及事故，都強調會痛定思痛檢討、徹底改革，但罹難者、傷者的物品遺落在事故車廂與隧道內，顯見台鐵公司不尊重死傷者，也不顧慮家屬感受，如此輕率的態度，如何成為以旅客至上的公司？

更離譜的是，2021年花蓮地檢署急著於事故發生後14天，就偵結起訴包商李義祥等人，看似給社會交代，但對照家屬半年內陸續於車廂和隧道內發現遺骸，就可凸顯檢警蒐證過程多麼草率，更反映當時檢方急著結案下的荒謬與不專業。

對台灣社會而言，太魯閣事故是社會的傷痛，但家屬竟然得在親人離世後三年，再度面對家人的遺骸竟在暗無天日隧道內三年之痛楚，包含總統府、行政院、交通部、法務部、運安會、台鐵公司，難道都只想輕率面對這起事故，而不徹底檢討與反省嗎？民眾又如何相信，政府真的從太魯閣事故中學到教訓？