快訊

警察替代役停徵2年又復徵 基層警卻怨問題多還打罵不得

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北檢續查汪小菲搬移4幅畫涉毀損債權 大S撤告、汪小菲獲不起訴處分

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

藝人「大S」徐熙媛與汪小菲離婚後，兩人對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署認定，汪搬畫目的為取回個人物品，今年1月處分不起訴。大S不服，向台灣高等檢察署聲請再議，經審查後將案件發回北檢續查。日前大S具狀撤回告訴，北檢今偵結，汪小菲獲不起訴處分。

全案源於，2022年3月9日，汪小菲請司機至位於台北市住所將4件版畫相關的高價值藝術品，搬移「S Hotel」等處；同年12月7日，大S向台北地方法院聲請強制執行；2023年1月17日，依台北地院執行命令，至S Hotel進行查封程序未果。

大S認為，汪小菲基於損害債權犯意，命司機搬移4件高價值藝術品，再於不詳時間委由第三人隱匿畫作，提告汪涉犯毀損債權。

檢方調查，根據汪小菲與司機的對話截圖所示，汪曾告知司機，將他的衣服鞋子寄回北京，畫作無需寄回。檢方認定，依常情，畫作價值應高於私人衣物價值，汪僅要求寄衣物，足認汪搬移畫作的行為，並非出於規避債務而隱匿，確實是為了取回個人物品，處分不起訴。

大S不服處分結果，向高檢署聲請再議。高檢署審查後，將案件發回北檢續查。

今年4月2日，檢方曾以證人身分約談「S媽」黃春梅到庭。當時黃春梅開庭1個多小時的偵訊庭後，面對媒體提問，她起先眉頭深鎖並無反應，後來她僅揮揮手，小聲地說了幾句話便與親友搭車離去。

檢方再於本月2日傳喚汪小菲到庭，當時汪小菲說，很不好意思因為家事，耽誤大家的時間及資源，他最近心情挺好，沒有與大S聯繫。汪小菲說，作為父親，他會盡所能照顧，隨時敞開懷抱，當家人有問題、想回北京或來找他，他很歡迎。

檢方日前收到大S的撤告狀，大S認為，即便本案勝訴，汪小菲也不可能清償，為了撙節法律資源，具狀撤回告訴。檢方今偵結，考量大S已撤告，全案處分不起訴。

債務 大S 提告 汪小菲 畫作

延伸閱讀

汪小菲來台出庭「穿金秀賢同款」 26萬外套網酸：買家秀和賣家秀

汪小菲來台出庭「穿金秀賢同款」 26萬外套網酸：買家秀和賣家秀

汪小菲涉搬移4幅畫案今北檢出庭：不好意思因家事耽誤時間資源

汪小菲開價3億售北京豪宅 大S私人物品全曝光

相關新聞

涉警政監林明佐美人計？女主角今聲明澄清不實：檢調洩密

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培...

男闖關渡鹹粥20秒槍殺越南老闆娘 夫怒批色魔求重判…法院判刑20年

男子周俊男追求「關渡鹹粥」越南籍潘姓老闆娘，被拒絕後惱羞成怒，近距離槍殺潘女，遭依殺人罪起訴。士林地方法院審理時，潘女丈...

北檢續查汪小菲搬移4幅畫涉毀損債權 大S撤告、汪小菲獲不起訴處分

藝人「大S」徐熙媛與汪小菲離婚後，兩人對簿公堂。汪小菲前年從原住所搬移4件高價值畫作，大S提告汪涉犯損害債權。台北地檢署...

陳水扁女兒陳幸妤植牙糾紛 遭病患求償130萬…訂5月29日宣判

前總統陳水扁女兒陳幸妤遭周姓女子指控植牙醫療糾紛，求償130萬元，台南高分院今上午開辯論庭，周女掀口罩秀出缺牙窘況，指控...

曾為模範警察…高雄刑警洩密火速免職 法官認不構成「貪汙」輕判

曾獲選模範警察的偵查佐李育輝，去年被查出洩漏個資給張姓高中同學，去年11月被法院裁定收押禁見，李也被高雄市警局火速記兩大...

【即時短評】草率檢警與台鐵 再度刺痛太魯閣事故家屬的心

太魯閣號事故已發生三年，去年太魯閣事故罹難者家屬在事故車廂發現遺骸，已引發譁然，家屬今年重回清水隧道，竟又發現遺物與11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。