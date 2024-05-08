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台中快剪髮廊剪到客人耳朵濺血縫4針…設計師和店家都判賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中某快剪髮廊林姓設計師替韓姓女子理髮時，操刀過程不慎剪傷她右耳，害她當場濺血就醫縫合4針，事後還得赴整形外科門診，韓連同精神撫慰金、醫藥費等對林、業者求償7萬多元，對方認為金額過高；法院考量相關情節，認為店家也應連帶賠償，一共判林、店家給付韓2萬多元，可上訴。 

韓女主張，她2023年6月22日到快速剪髮店理髮，林姓設計師操刀過程不慎剪到右側耳廓，除了醫藥費外，也因受傷造成3天無法工作，連同精神撫慰金7萬元，一共對林姓設計師、店家求償7萬6780元。  

林抗辯稱，對於韓求償醫藥費、薪資損失沒有意見，但認為精神撫慰金太高；店家則說，和林姓設計師為技術合作關係，以抽成決定報酬，合約也規定林若有損壞設備、使人傷亡，應由林負責，但店家願意承擔韓的醫藥費，其餘主張駁回。

法院查，林姓設計師理髮過程剪傷韓耳朵，韓也有提出受傷照片、就醫證明；另店家雖辯稱和林是技術合作關係，但林當時在店內穿著制服，一般消費者都會認為是雇用員工，認定店家也應連帶賠償。

法院查，韓當時右耳被剪傷，右側耳廓傷口0.8公分、縫合4針，身體、精神上確實受有相當痛苦，認定精神撫慰金以1萬5000元為適當，連同醫藥、不能工作損失等，一共判林姓設計師、店家給付韓2萬1780元。  

台中某快剪髮廊林姓設計師替韓姓女子理髮時，不慎剪傷她右耳，縫4針，法院考量相關情節，認為店家也應連帶賠償，一共判林、店家給付2萬多元。圖為台中司法大厦／記者曾健祐攝影
台中某快剪髮廊林姓設計師替韓姓女子理髮時，不慎剪傷她右耳，縫4針，法院考量相關情節，認為店家也應連帶賠償，一共判林、店家給付2萬多元。圖為台中司法大厦／記者曾健祐攝影

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